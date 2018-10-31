當傳統遇上創新！W Hotel「艷陽之秋」午茶組滿滿台式風味

全新「艷陽之秋」雙人下午茶組，內含10款甜鹹點，每套售價1800元＋10％。（圖片提供／台北W飯店）

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大人系甜點「威士忌可樂棉花糖草莓馬卡龍」淡淡酒香醉人。（圖片提供／台北W飯店）
鹹點「彰化白菜雞肉餃」以翠玉白菜為靈感，爽脆風味讓人回味無窮。（圖片提供／台北W飯店）
芋頭控最愛「大甲芋泥酥皮包」，綿密芋頭內餡搭配香酥外皮。（圖片提供／台北W飯店）
特調飲品「太陽奶昔」、「朝露」、「艷陽之秋」、「秋日曙光」（由左至右）。（圖片提供／台北W飯店）

美好滋味從在地出發，台北W飯店紫艷酒吧以本土美食「太陽餅」為靈感，即日起推出「艷陽之秋」雙人下午茶組，內含10款甜鹹點、雙人茶飲、3杯精選調酒及無酒精調飲乙杯，每套售價1800元+10%。點選午茶組，加贈W Logo太陽餅二顆。

全新「艷陽之秋」午茶組巧妙結合台式酥餅與西式甜點，玩轉食材及口味上創意，顛覆食家饕客味蕾。甜食部分以「威士忌可樂棉花糖草莓馬卡龍」尤為吸睛，草莓馬卡龍夾入可樂口味棉花糖，綴以造型滴管裝飾，品嘗前先將滴管中威士忌擠入，外酥內軟馬卡龍入口即化，尾韻帶有淡淡酒香，是款大人風味甜點;另款「桂花起司蛋糕搭綠茶太陽餅」主廚特製綠茶風味太陽餅餅皮，佐以桂花起司蛋糕與新鮮覆盆莓，奶油滑順不膩口與莓果微酸風味相得益彰。

造型甜品「太陽餅榛果棒棒糖」以巧克力棒棒糖為基底，包裹太陽餅、榛果內餡，再以巧克力字母W妝點，視覺感滿分。喜愛鹹食饕客不可錯過「大甲芋泥酥皮包」精選大甲芋泥製作酥皮菠蘿包，外皮香酥帶勁與綿密芋頭餡在口中混合，蹦出全新口感。「彰化白菜雞肉餃」外型仿翠玉白菜設計，外皮使用食用澄粉渲染色澤，混搭本土雞肉餡料，讓人愈吃愈涮嘴。「彰化鮮蚵韭菜卷」嚴選彰化鮮蚵入饌，加入少許韭菜提味，香酥外皮脆度十足，一口咬下滿滿大海滋味。

特調飲品佐以美味甜點，有畫龍點睛之效。調酒師特製「艷陽之秋」、「秋日曙光」及「太陽奶昔」3款調酒;針對酒精過敏者，貼心推出無酒精特調「朝露」，滿足不同消費族群。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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