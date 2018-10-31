污水下水道工程耗時 樹林車站外交通長期阻塞惹民怨

樹林區鎮前街、車站前一處施工地因佔據路面，造成當地交通嚴重阻塞；水利局指出，已進行至安裝人孔蓋階段，並儘速協助修復路面。（許哲瑗攝）

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汙水下水道工程曠日費時，樹林區鎮前街口一處施工地，大型機具佔據幾乎半條路，造成樹林車站外的交通長期嚴重阻塞，當地居民苦不堪言；水利局表示，因開挖時遇到地下鋼筋卡關造成工程延後，預計在12月中旬完成道路修復。

鎮前街鄰近樹林火車站、博愛市場和樹林區公所，平時通勤、上學和購物人潮龐大，是樹林地區的核心地段，但自從半年前水利局開始施工，每逢上下班時段必塞車，彷彿進入交通「黑暗期」，讓當地居民苦不堪言。

樹東里長王吉二指出，污水下水道工程曠日廢時，動工後斷斷續續施工逾半年，前陣子好不容易停工，過沒多久又動工，完工之路彷彿遙遙無期。

地方民眾抱怨，最嚴重的是，大型重機具幾乎佔據鎮前街半條路，遮蔽住轉彎車輛視線，安全堪慮，出事誰負責？

水利局污水下水道工程表示，該地屬污水下水道系統第一期工程第二、三、六標的分支管網工程，原訂11月中旬全面完工，但因開挖時遇到地下鋼管、鋼筋混凝，工程卡關造成延誤，目前已進行至安裝人孔蓋的最後階段，預計11月3日完工，之後會儘速協助修復施工路面。

水利局表示，預計明年1月會完成第二、三、六標的主幹管工程，將可提供7900用戶接管服務，完工後透過雨、污水分流，民生污水、雜排水不再排入雨水側溝，直接由管線收集至污水處理廠，提升住宅周邊環境品質，但鑽地工程勢必造成交通陣痛期，希望民眾共體時艱。

(中時 )

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