普悠瑪公祭 台鐵官員集體貪汙喝花酒判囚定讞

前台鐵副局長鍾朝雄。（報系資料照 范揚光攝）

友善列印
中時

(14:27，更新判決理由)前台鐵副局長鍾朝雄與另6名工務處人員，收受廠商賄款並到酒店喝花酒，並接受性交易招待及免費使用廠商的名車，最高法院今將鍾男判刑5年半，其他6人各判刑4年10月到14年不等刑期，都須入獄服刑。今天也是普悠瑪翻車意外公祭。

判決指出，2011年底鍾朝雄任台鐵副局長期間，負責監督南太麻里溪改建工程案，他明知得標的營造工程公司非法將案件轉包出去，卻與工務處副處長李奕、副工程司長鄭文忠等共7名台鐵官員一起接受業者的招待與賄賂。

業者行賄方式是，先招待鍾朝雄等官員吃高檔鐵板燒，再到台中知名酒店喝酒狂歡，並讓官員依據個人喜好挑選女性進行半套或全套的性服務，業者還提供高檔的名貴汽車免費讓台鐵官員使用，7人中有人受性招待多達103次。

台中高分院將鍾朝雄判刑5年半、鄭文忠收受不當利益高達372萬多元被重判14年，其他官員各判處4年10月以上不等刑期；鍾男等人否認犯行並主張他們不是公務員不適用貪汙罪， 提起上訴。

最高法院認為，鍾男等人負責採購案管理及督導、驗收及鐵道材料規範修訂，攸關眾多鐵路工作人員及鐵路安全，所為的事務是公共事務，他們是授權公務員應受貪汙罪究責，駁回上訴、判刑確定，鍾等7人都須入獄服刑。

(中時 )

污水下水道工程耗時 樹林車站外… 過世阿公加LINE好友 女大生驚：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。