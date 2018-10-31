普悠瑪公祭 台鐵官員集體貪汙喝花酒判囚定讞

2018年10月31日 13:53 中時 林偉信

(14:27，更新判決理由)前台鐵副局長鍾朝雄與另6名工務處人員，收受廠商賄款並到酒店喝花酒，並接受性交易招待及免費使用廠商的名車，最高法院今將鍾男判刑5年半，其他6人各判刑4年10月到14年不等刑期，都須入獄服刑。今天也是普悠瑪翻車意外公祭。

判決指出，2011年底鍾朝雄任台鐵副局長期間，負責監督南太麻里溪改建工程案，他明知得標的營造工程公司非法將案件轉包出去，卻與工務處副處長李奕、副工程司長鄭文忠等共7名台鐵官員一起接受業者的招待與賄賂。

業者行賄方式是，先招待鍾朝雄等官員吃高檔鐵板燒，再到台中知名酒店喝酒狂歡，並讓官員依據個人喜好挑選女性進行半套或全套的性服務，業者還提供高檔的名貴汽車免費讓台鐵官員使用，7人中有人受性招待多達103次。

台中高分院將鍾朝雄判刑5年半、鄭文忠收受不當利益高達372萬多元被重判14年，其他官員各判處4年10月以上不等刑期；鍾男等人否認犯行並主張他們不是公務員不適用貪汙罪， 提起上訴。

最高法院認為，鍾男等人負責採購案管理及督導、驗收及鐵道材料規範修訂，攸關眾多鐵路工作人員及鐵路安全，所為的事務是公共事務，他們是授權公務員應受貪汙罪究責，駁回上訴、判刑確定，鍾等7人都須入獄服刑。

(中時 )