高雄》挺韓國瑜靈籤瘋傳 韓陣營籲支持者、陳陣營自制

網路流傳挺韓批邁的籤詩，韓國瑜陣營呼籲支持者要自制。（翻攝網路）

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中時
、旺報

昨晚有一張署名財團法人高雄三鳳宮的「靈籤」，在Line群組瘋傳，甚至引起三鳳宮今天上午報警處理。對此，韓國瑜團隊發言人，國民黨立委陳宜民對此表示，必須要特別提醒全台民眾不要上當，也呼籲不論是支持者或陳其邁陣營必須自制。

陳宜民呼籲，選戰到了最後關頭，藍綠支持者的情緒顯然都被攪動，尤其高雄是本屆最熱的選區之一，近月以來，有許多網友或熱情支持者竄改、甚至引發版權爭議，不管是韓國瑜的支持者，或是陳其邁的支持者、陳其邁的團隊，都請不要用會造成其他人困擾的方法進行選舉活動。

尤其三鳳宮是高雄的信仰中心，人在做，天在看，這種太歲爺頭上動土的行為，相當不可取。陳宜民認為，政治應該多一點溫度，而不是變成很純粹的兩極對立、分化的行為，「韓國瑜旋風」的出現，主因在於高雄人給了民進黨20年的時間，卻讓大家失望了，並不是韓國瑜是一個聖人，他從來就不是，不論是支持者的操作，或是對手的操弄，顯然都小看了高雄人民的智慧，也不是民主政治應該出現的行為。

陳宜民說，韓國瑜希望是一場乾淨、公開、透明的選舉，是用一杯礦泉水打贏這場選舉，也因此不做帽子或旗子相關製作物，也希望每一位高雄市民都認同這樣的理念，並且支持。

(中時 )

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