台中》陳本添競選總部成立 盧秀燕站台力挺

2018年10月31日 14:08 中時 王文吉

台中市議員陳本添（左三）成立競選總部，市長參選人盧秀燕（右三）、國民黨中常委楊瓊瓔（左二）到場站台。（王文吉攝）

台中市長參選人盧秀燕（右二）、國民黨中常委楊瓊瓔（左一）拉起陳本添（左二）的手，呼籲鄉親唯一支持，千萬不要分票。（王文吉攝）

台中市長參選人盧秀燕（右）為市議員陳本添（左）站台助選。（王文吉攝）

國民黨台中市議員陳本添31日成立競選總部，市長候選人盧秀燕到場站台，她拉起陳本添的手，語重心長表示「后里這一席很重要」，呼籲支持者1人拉10票，集中選票讓陳本添連任，盧秀燕還說，后里過去多方面的經費及建設都被疏忽了，她全力支持陳本添的「興建長青會館、恢復焚化爐回饋金」等政見。

陳本添31日上午在后里舉辦競選總部成立茶會，包括盧秀燕、國民黨中常委楊瓊瓔、市黨部主委陳明振、立委江啟臣夫人劉姿伶、舊社里長林有盛、公館里長馮詠淮、墩東里長郭登豐、厚里里長黃金益、義里里長候選人葉進龍都到場力挺。楊瓊瓔更賣力助講，疾呼「市長支持3號盧秀燕，議員支持4號陳本添！」

「后里一定要集中選票，唯一支持陳本添！」盧秀燕稱讚在地出身的陳本添，多年來默默奉獻服務，過去籌辦長青學苑，但是他個性低調，不太會宣傳，希望大家全力當他的後盾，一定要讓陳本添當選連任。

盧秀燕還說，陳本添提出興建長青會館政見，他當選市長一定全力推動，此外，后里焚化爐回饋金因市府刪減預算，竟然比去年減少4000萬元，對后里居民非常不公平，她支持陳本添的提案建議「恢復原有額度」。

后里不能沒有議員！陳本添說，后里焚化爐回饋金大幅縮水，他與多位里長抗議後，市府才撥3000多萬元出來。日前她與盧秀燕合辦政見說明會，因人數爆滿，不想再勞動支持者，因此以簡單茶會，代表競選總部成立，拜託豐原、后里選區鄉親全力支持盧秀燕及陳本添。

(中時 )