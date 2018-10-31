《延禧》「傅恆」許凱抵台 皇后秦嵐明早駕到

2018年10月31日 13:51 中時 陳麒全

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。（陳麒全攝）

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。（陳麒全攝）

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。（陳麒全攝）

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。（陳麒全攝）

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。（陳麒全攝）

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。（陳麒全攝）

《延禧攻略》在陸播映人氣高漲、劇中男二飾演富察傅恆的大陸男星許凱31日上午杭州出發，中午抵達桃園機場，跨海來台為戲宣傳造勢。雖未刻意公開航班資訊，但在機場早有數十位耐心等候，只為近距離一睹偶像風采的死忠粉絲，讓首度訪台的許凱十分感動。

第一次來台的許凱表示心情非常開心，更特別感謝大家支持《延禧攻略》。許凱下機後親切地向粉絲打招呼，他說：「哈囉！大家好，很高興來到這裡，也很高興見到大家，沒想到在台灣那麼受到歡迎。」媒體記者詢問他來台灣最想做什麼？許凱透露一直耳聞台北美食很知名，回應「要去夜市吃小吃」。

而在劇中飾演他的姐姐富察皇后的大陸女星秦嵐，也將在明日清晨抵台會合宣傳。

(中時 )