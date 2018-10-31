花博交通攻略解密！Google搜尋「花博接駁站」全都露

2018年10月31日 13:52 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川提醒，開車上國道，停車轉接駁。（盧金足攝）

外地遊客與在地民眾到台中花博三個園區，交通攻略，密碼大公開。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川表示，「搭火車看花博才是王道！」（盧金足攝）

花博除了好不好看，交通問題也被視為口碑關鍵，花博開幕在即，如何快速搭到接駁車？外地遊客怎麼入園最方便？台中市交通局長王義川31日公布花博交通攻略，以Google搜尋「花博接駁站」，就會顯示全部的接駁站點，停車場就是接駁站，讓各地開車來台中逛花博的民眾都有地方停車，市府規畫汽車約1萬2000格、機車約5000格，停車場都有免費接駁車可到花博園區。

「搭火車看花博才是王道！」王義川表示，若外地遊客有開車需求，只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區。

台中開車民眾，則可前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。

王義川表示，花博交通攻略協助民眾輕鬆逛花博，花博觀光人潮預估達800萬人次以上，為讓各地開車逛花博的民眾都有地方停車，市府規畫汽車約1萬2000格、機車約5000格，停車場都有免費接駁車可到花博園區。

其中，「麗寶第一停車場」是外埔園區主停車場，提供汽車1420格、機車700格；「神岡停車場」則是后里園區主停車場，提供汽車4470格。建議遊客開車至國道4號神岡交流道下，再接后神路，依循螢光黃的花博交通指示牌面行駛，即可抵達神岡停車場。「甲保廠停車場」為豐原園區主停車場

，共提供汽車850格，民眾經國道1號下豐原交流道就可到停車場。

從台中市區開車遊客，可循螢光黃花博交通指示牌，前往太原停車場、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園、沙鹿火車站西側等5處接駁站，各接駁站旁皆有停車空間，停完車即可搭免費接駁車直達后里東站接駁站，下車後即可進入后里園區。此外，后里園區也可轉搭園區間電動公車到外埔園區參觀。

王義川也為民眾規畫方便快速的交通方式，外地搭高鐵看花博的遊客，北部民眾可優先於「高鐵苗栗站」下車，步行5分鐘至台鐵豐富站轉搭區間車到后里站，后里站東站出口即是花博園區。

高鐵台北站至苗栗站行駛時間約46分鐘，票價為430元，台鐵豐富站至后里站區間車行駛時間只要33分鐘，票價為52元。加上步行時間總計約84分鐘，總票價482元，比從台北搭高鐵到台中站，再從台鐵新烏日站轉乘台鐵區間車至后里來得便宜，也省下不少時間。

王義川強調，逛花博以搭火車為首選，后里、豐原班班停，平均10分鐘1班車；豐原、外埔及后里三園區皆有接駁車，先逛哪個都可以，建議外地遊客可善加利用火車、高鐵及免費接駁車前往花博園區，開車民眾依循花博指示牌前往專用停車場，再轉搭免費接駁車前往園區。

(中時 )