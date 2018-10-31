桃園》直搗市長室見不到鄭文燦 楊麗環憤怒離去

楊麗環與護藻礁鐵馬車隊到市府前抗議。（甘嘉雯攝）

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楊麗環（中）欲搭電梯到12樓市長室，遭警方團團包圍。（甘嘉雯攝）
市長辦公室主任陳坤榮（左）代為接見楊麗環（右），陳遭嗆「你不是市長，我不想聽」。（甘嘉雯攝）

「難道市民不能見市長嗎？」無黨籍桃園市長候選人楊麗環31日到市府廣場前抗議，遭警方阻擋無法搭電梯，隨後欲走樓梯上12樓市長室，結果仍被擋，協調後讓她搭電梯到市長辦公室外，由主任陳坤榮接見，楊麗環嗆「你不是市長，我不想聽」，楊見不到鄭文燦，憤而離去。

楊麗環率同40多人到市府廣場前抗議，原本是要陳情拒絕PM2.5、保護世界自然遺產藻礁、新北人不要、桃園人當然也不要，拒絕成為二等公民等，他們強調，鄭文燦建設沒有魄力，遇到問题不敢面對，漠視市民生存環境。

「救藻礁、反觀塘，鄭文燦出來面對。」楊麗環說，民進黨要鄭文燦「1桃救3市」，配合中央讓觀塘三接案通過，把桃園人健康當作選舉換籌碼，她的護藻礁鐵馬車隊已繞行全市13區，31日集結到市府廣場前抗議，要求鄭文燦出來面對。

等不到人出面接見，她直衝市府要鄭文燦出來面對，但遭阻擋上樓，最後才到市長室外遞交陳情書，市長室主任陳坤榮出面接見，遭嗆「你不是市長，我不想聽」。

楊麗環罵說，她是一位桃園市民，難道不能跟市長見面？鄭文燦每天跟著幕僚跑行程不見人影，是個失職的市長，如今要搭個電梯卻被攔阻，是不是要當鄭文燦的乾爹、乾媽才能上樓等語，雙方僵持數十分鐘。

陳坤榮說，會如實向鄭市長告知楊委員訴求，但沒有預約不能無故進入市長辦公室，他也願意向楊表達市府對藻礁的立場。

(中時 )

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