美國防官員：《台灣關係法》是印太地區自由開放關鍵

2018年10月31日 14:21 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音（VOA）中文網31日報導說，隨著北京在區域的作為更加強勢，一名五角大廈官員說，遵守美國在《台灣關係法》下的義務，這是確保一個自由開放印太地區的重要關鍵，「台灣一向是、也將持續是美國在地區的重要夥伴。」

美國國防部主管亞太安全事務的副助理部長海大衛（David F. Helvey）29日在美台國防工業會議的閉門主旨演講中做出了上述表示。五角大廈30日公開演講稿內容。

海大衛說，美國支持台灣自衛的承諾從根本上說是基於這樣的信念，那就是，「一個堅強安全的台灣是防止侵略的最佳威懾，也最能保衛台灣人民並維護他們來之不易的民主」。他接著說：「一個堅強與安全、並且有辦法捍衛其社會及經濟制度的夥伴，對確保一個穩定的、以規則為基礎並有利於所有各方的印太秩序至關重要。」

他說，美國致力於遵守《台灣關係法》之下對台灣的義務，包括提供台灣必要的防禦武器，確保台灣擁有足夠自我防衛能力，同時也確保美國維持足夠能力抵禦任何危危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫，與此同時，美國「將持續遵守我們的一中政策」，這個政策是基於三個聯合公報及《台灣關係法》，並反對任何單方面旨在改變現狀的行動。

「最終，台灣是由其人民獨特的素質與價值來界定」，海大衛說，這包括台灣的創新式經濟、民主治理、對法治的承諾及對區域和平穩定的貢獻，在此概念下，「台灣人民在捍衛的不僅僅是領土而已，他們也在捍衛他們的歷史和文化。他們在捍衛台灣本身這個觀念，一個正如蔡總統所說的，『照亮全世界』的民主。」

據美國之音報導，海大衛提到北京在區域的作為時指出，大陸在地區採取更獨斷的姿態以及更具侵略性的語調，目的是要顛覆現狀，「正如美國國家安全戰略所指出，北京越來越尋求對其他國家的經濟、外交及安全的否決權，這使中國成為一個不折不扣的修正主義強權。」

海大衛說，台灣是北京言論攻擊與軍事計劃的目標，解放軍正在進行的改革將增強其聯合軍事作戰能力，包括台海在內，無論是升級現有作戰平台、增添新的能力，或是進行結構性的改革，「解放軍正在為作戰、而且要贏得戰爭進行準備」，在此情況下台灣的安全「不能仰賴北京的自我節制」，而是必須強化自己的安全防衛，因此台灣最近提出的「整體防衛構想」，正是為台灣經由不對稱能力發揮防衛優勢提供了絶佳藍圖。

這位美國國防部官員認為，陸基、海基巡弋飛彈、短程防空能力、多管火箭發射系統、小型攻擊快艇、無人航空載具、海防火炮及水雷等，都可以強化台灣不對稱防衛的能力，美國要鼓勵並提供這方面的協助，最終目標是希望台灣能具備可信的、堅韌的及符合成本效益的威懾能力，在台灣轉向較為不對稱防禦姿態的過程中，美國國防部也會主動地與台灣國防部領導層及國防決策者接觸，協助台灣維持自衛能力。

就在海大衛強調台灣是美國確保自由開放印太地區重要夥伴的同時，美國海軍作戰部長約翰·理查森上將（John Richardson）29日在馬尼拉的記者會上也針對上周兩艘美國軍艦通過台灣海峽一事表示，美國將持續推動在國際海域的自由航行，包括台灣海峽在內。

理查森說，「台海海峽有部分是國際海域，所有想要通過的人都可以這麼做」，「它們是全球性的公共場域，也是自由航行的基礎，所以在這一方面，美國和美國海軍將持續倡導在這些國際水域的自由航行，我們將在這裡運作、航行和飛行，或進入任何國際法允許的地方。」

兩艘美艦近日通過台灣海峽，台灣國防部罕見地與美國軍方同時公開證實此事。五角大廈發言人說，美艦所經過的台灣海峽是無主權爭議的國際水域，這次行動不屬於「自由航行」行動，而是「例行經過，體現美國致力於確保印太地區的自由開放。」

(中時 )