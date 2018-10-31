台東》風飛沙議題 成未來縣長棘手問題

2018年10月31日 14:36 中時 楊漢聲

困擾台東人多日的「風飛沙」31日在老天爺降雨下稍微歇緩，正要參選台東縣長的國民兩黨候選人也針對風吹沙提出解決之道，上任後會著手來根治困擾台東人許久的「風飛沙」，徹底扭轉台東沙城的名號。

民進黨台東縣參選人劉櫂豪針對風飛沙提出政見表示，由於河川地形、水文環境、氣候及季節性的因素影響，造成台東地區季節性的風飛沙，這是長期困擾台東的問題，目前各單位尚無徹底的解決方式，水利署目前針對卑南溪揚塵防治的措施：持續進行水覆蓋、綠覆蓋等作為。

劉櫂豪強調，針對氣候變遷造成的自然災害，應該對於大自然心存敬畏，設法與大自然共生共存。劉櫂豪說明，他當選縣長後，會持續協請八河局辦理揚塵防治工作，在高灘地設法植披，其餘地區以水覆蓋方式，降低風飛沙的揚塵問題。

劉櫂豪說明，今年度八河局卑南溪揚塵防治工作，總經費約1650萬元。施作工區分為三區：1. 臺東大堤至利吉護岸。2. 寶華大橋下游往下延伸2公里。3. 電光大橋上游至德高二號堤防。劉櫂豪肯定基層同仁的努力與用心，也希望未來政府面對急遽的氣候變遷，能夠站在民眾的立場，設法預防，維護我們的生活環境。

饒慶鈴也針對台東民眾受風飛沙所苦表示，風飛沙的的情況在台東縣長黃健庭上任後就責成專門小組提出相應之道，一度可見成效，可惜在尼伯特風災重創後，卑南溪兩岸的植被受到摧殘，災後有再行復育，但還是無法及時有效防止風飛沙的影響。

饒慶鈴強調，未來若入主縣府，會沿用台東縣府首辦的「水覆蓋」方式，在中華大橋周邊的卑南溪床上，挖出一畦一畦的砂堤，再引進溪水，增加水覆蓋的面積，減少揚塵。此外，饒慶鈴認為，防風林的建立與維護也很重要，防風林能作為風力緩衝區，降低風力吹拂，讓風飛沙的影響也跟著降低。

(中時 )