林務局防火宣導 八部合音傳美聲

2018年10月31日 13:59 中時 楊漢聲

林務局台東林管處關山工作站今年創新將森林守護和防範山林火災宣導活動移師到原住民部落，邀請低海拔到高海拔原民共同參與，不同的文化意涵更有象徵族群融合的特殊意義。

林務局在101年啟動「結合社區加強森林保護工作計畫」，加強森林保護工作；近年更是力邀民間力量與政府合作，希望守護山林大家能一起來。關山工作站主任吳文雄表示，在政府資源的有限下，建構政府與民間共同守護臺灣山林的防護網；部落無論居住環境、生活區域更貼近山林，當然是林務局不可或缺的最佳合作夥伴。現場出現兩隻「台灣水鹿」和「山豬」的人偶，可愛的模樣相當吸睛。

今年關山工作站為拉近民眾對林業發展的熟悉，將過去防範森林火災的例行會議，以創新方式走進部落舉辦，更讓部落族人瞭解林務局在林業工作的努力。森林保護為活動主題，更邀請部落與林、警共組查緝網，嚴防森林盜伐採等破壞山林情事發生，堅守讓部落青山常在、綠水常流的美好家園。

布農八部合音為活動揭開序幕，部落耆老以傳統祈福儀式，祈求肩負守護家園及維護山林永續的責任外，出入山區都能順利及平安。在部落耆老的帶領下，共同點燃象徵守護山林責任與勇氣意義的竹炮進行宣示。現場並展示有林務局森林滅火各項裝備，消防局關山消防隊也開來消防車提供崁頂國小師生和民眾體驗消防瞄子射水的過程。

(中時 )