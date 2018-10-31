新竹》台灣競爭力論壇民調：楊文科逆轉勝 鄭朝方「姚文智化」

2018年10月31日 14:26 工商 崔慈悌 、中時 姚志平 、中時

台灣競爭力論壇今天公布新竹縣長選舉最新民調，國民黨楊文科選情出現黃金交叉以26％支持度領先，其次是民國黨徐欣瑩24.8％、民進黨鄭朝方10.4％落居第三。論壇執行長謝明輝表示，在韓流助威下，藍軍逐漸歸隊，加上國民黨傾全力輔選，楊文科選情漸入佳境，鄭朝方則已「姚文智化」老三地位確定。

根據台灣競爭力論壇公布的民調，這次參選新竹縣長候選人的支持度，國民黨楊文科26％領先，其次是民國黨徐欣瑩24.8％、民進黨鄭朝方10.4％，以及無黨籍葉芳棟2.2％。5.2％表示不會去投票。另有31.4％無反應。

謝明輝指出，楊文科支持度從9月的23.4％上升至26％，主要競爭對手徐欣瑩則從27.8％下跌至24.8％。兩人出現黃金交叉，楊文科從原本落後徐欣瑩4.4％翻轉成領先1.2％。

他說，楊文科的支持度從9月原本還落後主要競爭對手徐欣瑩4.4％，至此次調查已正式出現「黃金交叉」，翻轉落後局面成領先1.2％。

以新竹縣10個非原住民議員選區劃分來看，楊文科支持度領先7個選區。其中，湖口、新豐、竹北、竹東等主要四大戰區，除竹北，楊文科尚落後徐欣瑩外，湖口楊文科已經追平，其餘新豐、竹東等更皆已領先，楊文科後勢看漲。

新竹縣的政黨版圖藍大綠小，國民黨與民進黨雙方的支持度差距，已從9月調查的27.1％拉大至至29％。年底新竹縣長選舉，民進黨鄭朝方的支持度只有一成左右，看好度更連一成都不到，僅有7.2％。

謝明輝指出，換句話說，鄭朝方在選戰中已經完全邊緣化，如同「竹縣版的姚文智」，老三確定。民國黨在新竹縣的支持度也只有2.3％，徐欣瑩的聲勢除靠宗親力量的支持外，主要是靠柯P勢力拉抬。

至於楊文科是超過50年的國民黨黨員，又在客家、外省與原民等族群的支持度方面取得優勢。楊文科在韓國瑜旋風的助威下，柯Ｐ網軍聲量減弱，藍軍逐漸歸隊，徐欣瑩恐討不到任何便宜。國民黨整合林為洲成功，陸軍組織優勢明顯，是逆轉勝的主因。

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