中市豐樂公園水池 將打造水舞光影湖岸

台中市豐樂公園水池已完成清淤，市府未來將打造水舞光影湖岸。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
台中市建設局未來將於水池中的噴水水景底部增設投射燈，並運用馬達營造水柱高低差，增添水舞舞動及光影效果。（盧金足翻攝）

台中市南屯區豐樂公園水池自1994年完工以來，已24年未檢修，水池也有優養化等問題，並引發惡臭。為此，台中市政府建設局仿效台中公園日月湖進行大規模水池清淤及水質淨化工程，已於上月底完工。未來將進一步增添噴水池舞動及光影效果，打造夜間湖水美景，後續也將辦理水質檢測，為水池品質把關。

建設局表示，豐樂公園為台中市亮點公園之一，園內除有美麗的雕塑藝術品，更是市民常休憩運動的公園，然而，園內主景水池因長達24年未進行大規模水池清淤工程，造成水質混濁、產生異味。

為提供市民優良的休憩空間，建設局自今年7月起進行水池清淤及水質改善淨化工程，進行池中水體淨化及循環效果、周邊環湖步道設截水溝，並打造3處蓮花池，池中種植睡蓮、水生植物等，除有淨化水質的功能之外，更成為公園鴨群覓食及戲水區，與池畔湖水相映，增添公園中生態樂趣，9月底完工。

建設局未來將於水池中的噴水水景底部增設投射燈，並運用馬達營造水柱高低差，增添水舞舞動及光影效果，打造公園夜間湖水美景，後續也將辦理水質檢測，把關水池品質。

豐樂公園內的藝術廣場花園及共融式遊憩區也已改造完成，成為居民休憩遊玩及賞雕塑品的好去處，未來更將新設一處樹蔭下體健區，讓公園空間多元化使用，成為老少咸宜的幸福公園。

(中時 )

大政治大爆卦-無色覺醒》政壇如… 藍認同度大幅跳升 林濁水：綠危…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。