中市豐樂公園水池 將打造水舞光影湖岸

2018年10月31日 14:28 中時 盧金足

台中市建設局未來將於水池中的噴水水景底部增設投射燈，並運用馬達營造水柱高低差，增添水舞舞動及光影效果。（盧金足翻攝）

台中市南屯區豐樂公園水池自1994年完工以來，已24年未檢修，水池也有優養化等問題，並引發惡臭。為此，台中市政府建設局仿效台中公園日月湖進行大規模水池清淤及水質淨化工程，已於上月底完工。未來將進一步增添噴水池舞動及光影效果，打造夜間湖水美景，後續也將辦理水質檢測，為水池品質把關。

建設局表示，豐樂公園為台中市亮點公園之一，園內除有美麗的雕塑藝術品，更是市民常休憩運動的公園，然而，園內主景水池因長達24年未進行大規模水池清淤工程，造成水質混濁、產生異味。

為提供市民優良的休憩空間，建設局自今年7月起進行水池清淤及水質改善淨化工程，進行池中水體淨化及循環效果、周邊環湖步道設截水溝，並打造3處蓮花池，池中種植睡蓮、水生植物等，除有淨化水質的功能之外，更成為公園鴨群覓食及戲水區，與池畔湖水相映，增添公園中生態樂趣，9月底完工。

建設局未來將於水池中的噴水水景底部增設投射燈，並運用馬達營造水柱高低差，增添水舞舞動及光影效果，打造公園夜間湖水美景，後續也將辦理水質檢測，把關水池品質。

豐樂公園內的藝術廣場花園及共融式遊憩區也已改造完成，成為居民休憩遊玩及賞雕塑品的好去處，未來更將新設一處樹蔭下體健區，讓公園空間多元化使用，成為老少咸宜的幸福公園。

(中時 )