藍認同度大幅跳升 林濁水：綠危機重重

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美麗島電子報今天公布最新民調，民進黨大老林濁水表示，國民黨好感度不只大幅領先民進黨，且與反感度呈黃金交叉，認同度也把民進黨拋在後面。這次選舉民進黨危機重重，黨如果不能阻止趨勢，未來肯定更是一連串艱難無比的選舉。

林濁水在美麗島電子報公布的民調發表評論指出，蔡總統聲望繼續創新低，信任度下落到26.7％，這很令人擔心，但是民意走向和過去4年來最大、也更嚴重的變化其實是民眾對政黨的態度突然出現兩大逆轉現象。

首先是在對政黨的好感度上。他說，兩年來，民眾對兩大黨的態度一直維持著反感度遠遠高於好感度的現象。去年5月，民眾對民進黨好感度34％，反感度47.5％；對國民黨好感度28.2％，反感度47.9％。

到今年9月，對民進黨好感度26.4％，反感度52.0％；國民黨好感度30.7％，反感度43.0％。但這個月，國民黨好感度暴增到41.7％，反感度39.2％。不只好感度領先民進黨的27.4％達14.3％之多，巨幅超前，而且成為3年來唯一好感度和反感度呈現黃金交叉的政黨。

其次，在政黨認同上，從2014年底到今年3月，民眾對民進黨的認同一直維持大幅度領先國民黨。9月，國民黨認同度雖然一直維持在20％上下的谷底狀，但民進黨認同卻大幅下降了5％，「不料到了10月，一下子國民黨跳升7％，到了25％，把停留在20％的民進黨拋在後面」。

林濁水指出，好感與反感是比較容易短期間波動的情緒反應，而認同則是更為深沉穩定涉及理念價值層次的支持。認同度的逆轉如果是所謂的黃金交叉，預示的是一個新的長期穩定走勢的話，嚴重程度將比好感度逆轉更嚴重，「民進黨後續發展將不堪設想」。

林濁水以2000年以來四次選舉為例，都是民眾的政黨傾向優勢的黨贏得勝選，而不是投票前民望長期領先的候選人。由此可見，要當選總統，候選人固然重要，但民眾對政黨認同的浮沉往往扮演更大的重要性。

因此，林濁水表示，看到10月民意政黨認同突然逆轉的強烈訊息，再回顧過去10幾年的歷史軌跡，「民進黨員豈能不震驚！」 如果再讓藍綠政黨認同可能一路翻轉下去成定局，這次選舉真是危機重重。

然而，他說，更危險的是，一旦民眾政黨認同走過了黃金交叉後，兩黨之間一上一下態勢維持的時間長則超過10年，短也不會在三兩年內結束。民進黨如不能力挽狂瀾，阻止趨勢進一步成型的話，未來肯定是一連串艱難無比的選舉。

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