被問打假訊息 唐鳳：政院先別造謠 言論自由紅線不能踩

行政院政委唐鳳今（31）日上午與媒體茶敘。（張語羚攝）

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政務委員唐鳳今天被問到假訊息問題，讓民進黨在選戰中吃足苦頭，沒想到唐鳳破題第一句話，就是政院自己不要造謠，若有片面訊息就快速澄清；並且，處理假訊息，重點是「言論自由的紅線是不能踩的」。

至於蔡政府不排除修法打擊假訊息，唐鳳也有不同看法，唐鳳說，因應假訊息，公開、快速、結構化的處理，都是一年多前很明確提出的看法，當時也有網頁去解釋這個事情，現在是選舉期間，《選罷法》對意圖使人不當選已有規範。

唐鳳認為，言論自由是建立在公民社會民主機制正當運作的基礎上，如果是破壞民主機制本身的行為，當然不用再談言論自由，而過去一年多來，政府都是強調讓破壞基礎的行為快速的被發現、揭露、快速用技術跟司法的方式處理；但如果只是個人的揣測跟想法，「言論自由的紅線是不能踩的」。

唐鳳說，新聞工作者當然可以揣測，只要揣測時手中有一定的證據，屬於合理的懷疑，政府當然不應該說揣測就是「假新聞」，他本人也絕對不會用「假新聞」這三個字，因為她的父母都是新聞工作者，這三個字對新聞工作者是不當連結。唐鳳主張，所有的揣測都是「爭議訊息」，即使已達到惡、假、害的條件，還是叫做假消息，他不會稱其為假新聞，原因就是不希望跟新聞工作者的社會地位聯想在一起。

唐鳳說，爭議訊息是全球共同的現象，一般人看到片段的訊息就會自行腦補，政府有責任去實驗出在不威脅言論自由核心價值的情況下，去處理掉腦補的假訊息，如果不是這樣而去形成公民社會空間縮減，就是攻擊者想要看到的事情，「我們不能讓他們得逞」

對於阻絕境外假訊息，唐鳳說，真正要解決的問題，並不是說讓攻擊者的網路不能連到台灣，這是不實際的。包括12年國教納入媒體識讀，都是希望每個人都能養成看到事情時，先想一下「真的假的？」的習慣，才是民主深化的解決方法，最好大家能在心裡面培養「心靈抗體」。

(中時 )

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