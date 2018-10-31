高雄》市長選舉 洪耀福：主帥對決 辯論是最後策略

2018年10月31日 14:21 中時 曾薏蘋

年底縣市長逼近，國民黨高雄市長候選人韓國瑜卻「意外」追上民進黨候選人陳其邁，選情連駐外單位都關注。面對選戰僅剩下23天，民進黨秘書長洪耀福今表示，韓國瑜大量引進中國論述，選戰到最後，各政營該做的都做，該動員、造勢，最後就是「主帥的對決」，「辯論是最後的策略」。

洪耀福指出，高雄選戰經過這些日子花花招招，最後兩三週，高雄人一定會冷靜下來；他聽韓國瑜演講、論述，值得做一些討論，裡面很大論點覺得說，高雄人拚經濟就好，政治是台北、別人的事情，聽起來很有道理，拚經濟就好了，政治不用管，但深究此論點，觀點就是，「韓國瑜從大量把中國觀念引進」，包括北漂，這就是香港的說法，這是香港親中派論點。

他認為，韓國瑜選戰用唱衰高雄、把高雄負面東西渲染，有些東西的確有道理，但是被過度渲染，把高雄講得很不堪；如果傷害自尊打選戰，會有一定反噬的效果。高雄人有無容忍，侮辱看不起高雄打選戰，這是高雄價值的選擇。

洪耀福表示，大家冷靜思考這個問題，韓國於提出經濟，高雄人不要談政治，只顧經濟，經濟解決方案又是什麼，方案真的經得起檢驗？經濟方法，真的經得起檢驗嗎？這才是高雄人必須去面對的問題。

洪耀福說，他不是要給韓國瑜戴親共帽子。韓國於意識形態內，是被中國論述、想法影響，不是說韓的立場如何，只是這樣子觀點，的確是中國的觀點。如果高雄人把政治權力交給台北人，高雄經濟會好嗎？沒有政治權利、影響力，怎麼會有經濟的發展呢？這才是一個大問題。韓國瑜的論點需要被挑戰、檢驗，韓國瑜也有必要面對這件事情。「他可以反擊，也無所謂」。

洪耀福表示，「辯論是很重要的最後策略」；辯論不是耍花槍、練肖話，辯論牽涉對於城市了解、看法、願景；選市長不敢跟人家辯論是很奇特，「我期待不只一場的辯論，這對高雄是好事」。該做的這時各陣營都已經有既有的選戰，該做的都自做了，最後就是主帥對決，就是辯論，主帥論述清楚，這是選舉的關鍵。「主帥大戰三百回合，斬敵方於馬下」。

(中時 )