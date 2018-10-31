亞培僅遭北市開罰 立委痛批衛福部「輕輕放下」

中時資料照，圖為藥局工作人員進行亞培產品下架措施。（張鎧乙攝）

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林周義

亞培今年9月爆出6產品變質風波，接獲超過600件客訴卻未通報，日前遭北市開罰10萬元。立委蔣萬安今（31日）於衛環委員會中批評食安漏洞百出，衛福部「輕輕放下」，僅讓地方政府依據自治條款開罰。衛福部部長陳時中回應，《食安法》中的「安全之虞」仍有爭論空間，需待科學方式解決。

亞培於今年1月至8月接獲超過600件民眾投訴，卻未向衛生單位通報。依據《食安法》第7條，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。未通報者，可處以3萬至300萬元的罰鍰。

「600多件的投訴，亞培提出書面報告說不是質變，就規避《食安法》第7條！」蔣萬安表示，這樣的標準，在國際大廠看來漏洞百出。近日亞培以新製程捲土重來，重新將產品出口至台灣，但衛福部卻未派員查廠。蔣萬安質疑，「亞培怎麼說，你們（衛福部）怎麼接受」。

陳時中表示，《食安法》中的「安全之虞」仍有爭議，因結塊原因為質地不均，需待科學方式解決。至於未親自派員到場、委託美國食藥署（FDA）調查，為國際上的合作。他強調，新製程的進口，仍逐批抽驗，符合安全才會上架。

「國人並沒有看到第三方客觀公正的調查」，蔣萬安表示，應委託第三單位進行調查，國人才可以接受。陳時中表示，將請專家對此進行討論，承諾繼續為食安把關。

(中時 )

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