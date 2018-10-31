癌童變裝鬼修女　相似度超高

2018年10月31日 14:25 中時 葉臻

小朋友們創意十足。（葉臻攝）

小朋友扮成小小兵。（葉臻攝）

6歲的李小妹妹則扮成鬼修女，相似度高達百分之百。（葉臻攝）

李媽媽和女兒一起裝扮成鬼修女。（葉臻攝）

今年6歲的劉宥廷扮成蜘蛛人。（葉臻攝）

扮成蜘蛛人的劉宥廷活力十足。（葉臻攝）

兒童內科部長江東和鬼修女一起合影。（葉臻攝）

宣宣從馬來西亞來台治病，拿掉吸血鬼頭套後是可愛的小女孩，和父母及護理人員一同合影。（葉臻攝）

變裝小朋友們一起合影留念。（葉臻攝）

林口長庚醫院為鼓勵罹患癌症的病童勇敢對抗病魔，今天上午邀來MOMO家族的大樹哥哥及櫻花姐姐一起與癌童們慶祝萬聖節，小朋友們創意十足，打扮成蜘蛛人、小小兵、救護車，甚至有時下最夯的鬼修女大方在醫院走秀，難得的節慶也讓病房充滿歡笑聲，兒童內科部長江東和也戴上超大南瓜頭同歡，發送糖果給變裝走秀的小朋友們。

今年6歲的劉宥廷幼年時被發現罹癌，治癒後原本能在今年上小學，癌症卻再度復發，從來沒有上過學的他是首次體驗萬聖節變裝，老早就向媽媽指定要扮成蜘蛛人，想要有英雄般的勇氣。

3歲的宣宣則是從馬來西亞遠道而來，首次體驗萬聖節變裝就扮成吸血鬼，模樣十分可愛，宣宣爸爸說，因為聽朋友介紹長庚的治療很成功，去年就帶著宣宣到長庚進行移植手術，至今還在追蹤期，雖然不知何時能回國，但仍希望女兒能在對抗病魔的日子裡擁有歡笑，6歲的李小妹妹則扮成鬼修女，相似度高達百分之百，李媽媽笑說這個創意是她和女兒一起決定，妝則是她幫女兒化的，自己也穿上黑色連帽衣和女兒搭配，希望讓女兒的第一個萬聖節變裝留下美好回憶。

(中時 )