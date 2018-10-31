花蓮》東大門夜市掀徐榛蔚旋風 造勢成功

2018年10月31日 14:32 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚在高掛的招牌上簽名，攤商拿板凳小心翼翼護持。（范振和攝）

東大門夜市「螃蟹王」招牌已有前總統馬英九簽名，國民黨中央委員連勝文在旁簽名，備受矚目。（范振和攝）

國民黨籍花蓮縣長候選人徐榛蔚30日晚間前往東大門夜市掃街，掀起旋風，黨籍市長候選人魏嘉賢等多人緊跟「搶灘」，所到之處鞭炮聲、加油聲直上雲霄，是一場相當成功的造勢行動。

2015年東大門夜市啟用，這是前縣長傅崐萁精心打造的觀光夜市，佔地9公頃，包括福町夜市、大陸各省一條街與原住民一條街，約400個攤位，讓台灣小吃、原住民風味餐與中國大陸大江南北美食共冶一爐，號稱東台灣最大規模。

有別於一般夜市給人擁擠、髒亂的刻板印象，東大門夜市步道地磚均以印度黑搭配泉州白的花崗岩鋪設而成，搭配各區入口意象，營造磅礡氣勢。傅崐萁計畫將東大門打造成全台最有格局的夜市，擺脫台灣公共建設「3年一小修、5年一大修」的窘況。

以2016年春節期間為例，每天湧進至少2萬人次，後來因兩岸關係急凍，夜市生意大受影響，原本挺綠攤商開始轉向。10月30日晚間，徐榛蔚以「金雞母」之姿搶進兵家必爭之地的東大門，市長候選人魏嘉賢、縣議員候選人魏嘉彥、俞慧君、林文松、市代候選人江如玲、朱雲潔、里長候選人戴婉容、廖大慶等多人緊跟拜票，陣仗龐大，引人矚目。

攤商們先遞上簽字筆，紛紛請徐榛蔚在攤架、廣告看板或梁柱上簽名，同時，和各候選人一樣，希望爭取同框機會，由於她個子小，攤商拿出板凳小心翼翼扶著她簽名，倒是個子高大的國民黨中央委員連勝文輕易無礙出手。

不少攤商致贈吉利象徵的茄子、蔥蒜、山豬木雕等物，讓她滿心感激。她強調，就從東大門出發，希望幸福盈門，持續帶動觀光產業發展，讓花蓮成為國際觀光大縣。

(中時 )

東大門夜市攤商送徐榛蔚（左二）茄子，希望她春風得意。（范振和攝）

東大門夜市掀起徐榛蔚旋風，縣議員候選人俞慧君（右一）等人亦步亦趨，跟著沾光。（范振和攝）