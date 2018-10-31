嘉義梅山「太平雲梯」11／1起自主營運

2018年10月31日 15:03 工商 曾麗芳

每年吸引百萬人潮湧入的嘉義縣知名景點「太平雲梯」，明（11/1）日起正式委由太平社區產業合作社自主營運，成為阿里山國家風景區內以私部門承接完整遊憩據點，並提供遊客服務的首例！

阿里山國家風景區管理處今（31）日舉辦「太平雲梯自主營運」，由嘉義縣副縣長李明岳、阿管處處長馬惠達、梅山鄉太平村長嚴清雅及地方人士一同主持，典禮並在十鼓擊樂團精彩表演下揭開太平雲梯自主營運序幕。

為提升太平雲梯服務品質及提供民眾更多元的服務，阿管處舉辦太平雲梯招租，並由「有限責任嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社」自107年11/1起自主營運，未來合作社的經營範圍將包括太平雲梯服務中心、停車場、雲梯及竹林茶坊，並協助管理周邊旅遊動線及步道(孝子路及雲之南道)。

太平合作社為太平村民為使觀光產業得以永續經營發展所成立的社團法人，自105年成立後，曾參與太平雲梯現場管理業務。

太平雲梯委由合作社自主營運，為阿里山國家風景區內以私部門承接完整遊憩據點，並提供遊客服務的首例，同時彰顯阿管處持續培養在地觀光產業夥伴自主營運能力，發揮在地業者提供遊客服務的優勢及永續發展在地觀光產業的目標。

太平合作社營運後，除了維持網路及7-11便利商店ibon系統等購票管道，未來嘉義縣市民眾可現場購票外，也開放部分門票現場購買及行動支付方式購票，讓旅遊服務能更智慧、方便。

太平村長嚴清雅指出，太平合作社未來也會將盈餘回饋照顧地方，包含育兒、就業、老人福利等，屆時將讓整個太平成為幸福村，吸引人口回流創造更多商機。

嘉義縣副縣長李明岳表示，縣府未來也將持續結合梅山鄉的產業觀光資源，舉辦各種生態、藝術等藝文活動，讓遊客來到太平雲梯外，也可以了解在地文化，歡迎大家一起來「嘉」遊玩。

(工商 )