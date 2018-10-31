《紐約時報》：解放軍從學術合作獲取西方軍事科技

海外學人歸國貢獻所學一直是海峽兩岸學界津津樂道的事。圖為著 名的8位哈佛博士後學人歸國在中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心合影，許多西方有偏見的人士只看到這些學人帶回去什麼技術，卻不提他們對國外的學術研究做了什麼貢獻。（圖／新華社）

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圖為習近平2013年前往中國科學院考察同步輻射裝置科研工作。（圖／新華社）

近十數年來中國的快速崛起，已讓西方國家與中國的競爭態勢愈加激烈，歐美國家對中國的疑慮與敵意，已從軍事及經濟層面擴展至學術層面。在最近一份澳洲政府智庫的報告中，就明白地挑明要防止與中國的學術交流成為推動其軍事發展的助力，在可能涉及軍事與國家安全的研究項目，應限制讓解放軍的研究人員以學術與民間身份參與其中。

《紐約時報》引述一份澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)最新發布的報告說，中國軍方正在擴大與外國大學的合作，而且有時會隱瞞大陸科學家與軍方的聯繫，這讓那些對中國崛起持謹慎態度的國家，在不知情狀況下為中國軍事進步做出直接貢獻。

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報告說，解放軍在過去的10年裡，送出2500名軍方科學家、研究人員和工程師到海外。他們與世界各地的學者和科學家合作，尤其集中在美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大，也就是廣泛共享情報的所謂「五隻眼」(Five Eyes)國家。其結果是，中國和西方科學家聯合發表的同行評議論文數量在10年增長了7倍多，從2007年的95篇增加到去年的734篇。這些合作研究有時是在具有戰略軍事應用的領域，如導航技術、量子物理和密碼學。

報告作者喬斯克(Alex Joske)說，西方國家有可能在無意中給對手的軍事力量帶來優勢。「中國不是盟友，它日益成為太平洋地區的競爭對手，不應該通過幫助他們的科學家讓中國獲取軍事優勢。」

喬斯克說，解放軍派出的部份科學家會運用一些模糊的說法來掩飾其真實背景。澳洲國立大學的中國問題研究員倪凌超受訪時表，這些人通常有兩種身份，有軍方的也有民間的，長期以來都是如此。

喬斯克另外在一篇文章中舉了一名在英國曼徹斯特大學(University of Manchester)獲得博士學位的中國學生黃賢俊為例，他在大學裡與石墨烯的發現者合作，現在則是解放軍國防科技大學的研究員，當初就是這所大學派他去國外學習的，目前準備進行將石墨烯用於軍事的研究。

這份報告說，若用解放軍科學家與外國同僚聯名發表的同行評議論文數量來計算，國外頂尖大學與中國軍方合作最多的依次是：新加坡南洋理工大學、澳洲新南威爾斯大學、英國南安普頓大學，以及加拿大滑鐵盧大學。在美國的前三名分別是佐理工理工學院、伊利諾理工學院，以及美國海軍學院。

至於軍事相關技術可能外流，喬斯克說，大學對此的反應基本上是不明確的：「

「我們沒有違反任何法律，這是民用研究，沒有安全風險」。新南威爾斯大學校監兼校長雅各(Ian Jacobs)教授在發給《紐約時報》的一份聲明中為與中國國防科技大學等高校合作進行辯護，他說，「研究已在有國際同行評議的學術期刊上發表，這些期刊屬於公有領域」，大學為確保合作不會最終成為軍事用途，會「進行嚴格評估」。

雖然這種擔憂中國對學術自由乃至國內政治的影響，但中國資金的流入對澳洲的大學已經形成了支撐作用，除了註冊人數大增，還有各種重大合作項目接受中國資金的支持，這讓中國走在科技的最前沿。

防堵中國獲取可能用於軍事的技術，相關例子在西方國家愈來愈多。澳洲網路安全機構澳洲通信管理局(Australian Signals Directorate)負責人伯吉斯(Mike Burgess)指出，「戰略和經濟實力正在東移，技術、研發的專長中心也在東移。」雖然沒有指名中國，但伯吉斯闡述澳州政府最近禁止華為和中興通訊為澳洲5G電信網路提供設備的決定，其意所指相當明顯。

(中時電子報)

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文章來源：報告稱中國軍方通過與西方大學合作獲益

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