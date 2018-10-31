《紐約時報》：解放軍從學術合作獲取西方軍事科技

2018年10月31日 14:37 中時電子報 盧伯華

圖為習近平2013年前往中國科學院考察同步輻射裝置科研工作。（圖／新華社）

近十數年來中國的快速崛起，已讓西方國家與中國的競爭態勢愈加激烈，歐美國家對中國的疑慮與敵意，已從軍事及經濟層面擴展至學術層面。在最近一份澳洲政府智庫的報告中，就明白地挑明要防止與中國的學術交流成為推動其軍事發展的助力，在可能涉及軍事與國家安全的研究項目，應限制讓解放軍的研究人員以學術與民間身份參與其中。

《紐約時報》引述一份澳洲戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)最新發布的報告說，中國軍方正在擴大與外國大學的合作，而且有時會隱瞞大陸科學家與軍方的聯繫，這讓那些對中國崛起持謹慎態度的國家，在不知情狀況下為中國軍事進步做出直接貢獻。

報告說，解放軍在過去的10年裡，送出2500名軍方科學家、研究人員和工程師到海外。他們與世界各地的學者和科學家合作，尤其集中在美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大，也就是廣泛共享情報的所謂「五隻眼」(Five Eyes)國家。其結果是，中國和西方科學家聯合發表的同行評議論文數量在10年增長了7倍多，從2007年的95篇增加到去年的734篇。這些合作研究有時是在具有戰略軍事應用的領域，如導航技術、量子物理和密碼學。

報告作者喬斯克(Alex Joske)說，西方國家有可能在無意中給對手的軍事力量帶來優勢。「中國不是盟友，它日益成為太平洋地區的競爭對手，不應該通過幫助他們的科學家讓中國獲取軍事優勢。」

喬斯克說，解放軍派出的部份科學家會運用一些模糊的說法來掩飾其真實背景。澳洲國立大學的中國問題研究員倪凌超受訪時表，這些人通常有兩種身份，有軍方的也有民間的，長期以來都是如此。

喬斯克另外在一篇文章中舉了一名在英國曼徹斯特大學(University of Manchester)獲得博士學位的中國學生黃賢俊為例，他在大學裡與石墨烯的發現者合作，現在則是解放軍國防科技大學的研究員，當初就是這所大學派他去國外學習的，目前準備進行將石墨烯用於軍事的研究。

這份報告說，若用解放軍科學家與外國同僚聯名發表的同行評議論文數量來計算，國外頂尖大學與中國軍方合作最多的依次是：新加坡南洋理工大學、澳洲新南威爾斯大學、英國南安普頓大學，以及加拿大滑鐵盧大學。在美國的前三名分別是佐理工理工學院、伊利諾理工學院，以及美國海軍學院。

至於軍事相關技術可能外流，喬斯克說，大學對此的反應基本上是不明確的：「

「我們沒有違反任何法律，這是民用研究，沒有安全風險」。新南威爾斯大學校監兼校長雅各(Ian Jacobs)教授在發給《紐約時報》的一份聲明中為與中國國防科技大學等高校合作進行辯護，他說，「研究已在有國際同行評議的學術期刊上發表，這些期刊屬於公有領域」，大學為確保合作不會最終成為軍事用途，會「進行嚴格評估」。

雖然這種擔憂中國對學術自由乃至國內政治的影響，但中國資金的流入對澳洲的大學已經形成了支撐作用，除了註冊人數大增，還有各種重大合作項目接受中國資金的支持，這讓中國走在科技的最前沿。

防堵中國獲取可能用於軍事的技術，相關例子在西方國家愈來愈多。澳洲網路安全機構澳洲通信管理局(Australian Signals Directorate)負責人伯吉斯(Mike Burgess)指出，「戰略和經濟實力正在東移，技術、研發的專長中心也在東移。」雖然沒有指名中國，但伯吉斯闡述澳州政府最近禁止華為和中興通訊為澳洲5G電信網路提供設備的決定，其意所指相當明顯。

(中時電子報)