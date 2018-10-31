高雄》洪耀福：韓國瑜的蛋塔現象 連蔣萬安都鬱卒

2018年10月31日 14:40 中時 曾薏蘋

國民黨高雄市長韓國瑜是這次年底選舉當紅炸子雞，各界關心韓國瑜產生的外溢效應；民進黨秘書長洪耀福今形容，韓國瑜是「蛋塔現象」；國民黨中生代的江啟臣、蔣萬安也都沒有角色，心裡一定很鬱卒。

韓國瑜現在各縣市候選人，炙手可熱，到處幫藍營候選人站台；洪耀福說，「他愈講愈有影響」。韓國瑜到外縣市去，當然會形成一種風潮，有如蛋塔現象，但事實上無料就是無料。跑去講苗栗招商好、去台南、嘉義縣市又老又窮，代表對各縣市理解不足，講愈多愈露出馬腳，各縣市反彈越嚴重。

他說，「最好韓國瑜是到全台去講」，本身底子不厚、又不了解，去講就是會出錯，韓以為全台灣到處又老又窮，到底哪裡好，在韓眼中，台灣每個縣市都又老又窮，「那心目中模範縣是在哪裡？上海？北京？全台灣都又老又窮？」

洪耀福表示，韓要把高雄建設成苗栗，理想縣市是苗栗，太令高雄人驚恐了吧。「你理想的城市是什麼，你講一個給我聽聽看，把高雄變成苗栗，這是你的政見嗎？」

洪耀福說，韓國瑜現象，單單在嘉義站台，新北市長朱立倫講話沒人理，但韓國瑜一來，全場瘋迷。國民黨主席吳敦義跟朱立倫相形失色，更不要講江啟臣、蔣萬安，這些中生代都沒有角色。

洪耀福認為，國民黨未來主流人物是韓國瑜，全台灣人民必須好好思考。朱立倫、吳敦義、江啟臣、蔣萬安心裡一定鬱卒。

(中時 )