AIT處長酈英傑：協助改善台灣自我防衛能力

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（圖）31日召開記者會，強調持續加強美台關係與台灣友好。(王英豪攝)

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彭媁琳、中時
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（圖）31日召開記者會，強調持續加強美台關係與台灣友好。(王英豪攝)

AIT台北辦事處處長酈英傑今日舉辦來台就任後的首次記者會，酈英傑指出，他在任內將推動「四個增進」政策，包括：即增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係。

酈英傑表示，增進安全合作與改善台灣的自我防衛能力是攜手並進的，美國最近批准了為期兩年、價值3.3億美元的第二批對台軍售案。美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛能力以對抗脅迫，這是台灣關係法中的根本要素。此項支持台灣國防需求的政策，在過去七屆共和黨和民主黨的政府皆一直維持一致，不但幫助推動台灣的繁榮與民主發展，也促進了兩岸與區域的穩定。

其次，酈英傑希望增進美台經濟與商業關係。他指出，美台之間強健的經濟關係使得雙方都得以蓬勃繁榮。「我們認為進一步改善雙方經濟關係並看到彼此的經濟成長，是值得努力的方向」。這點在國務卿蓬佩奧於今年七月關於美國自由及開放的印度-太平洋戰略的演講中也被特別強調，台灣在此項戰略中的多個領域能夠扮演重要角色，包括數位經濟、能源及基礎建設。

第三，增進台灣在全球社會的參與。酈英傑表示，「當我們面對眾多全球挑戰時──包括流行病、跨國恐怖主義及犯罪、潛伏的不實訊息傳播等──我們實在不能讓一個能對眾人貢獻良多的社會排除在世界之外。美國一向支持並為台灣的有意義參與國際組織大力發聲，而我們也持續與台灣進行非正式磋商及交流，使台灣能在國際社會扮演更重要的角色。台灣是民主的模範、可靠的夥伴，也是慷慨的捐助者，台灣在世界舞台上更廣泛的參與將能使國際社會在更多的領域中受益」。

第四，酈英傑希望增進美台人民的關係。美國和台灣向來非常親近。幾乎美國的各州都已和台灣締結了姊妹州的關係，美方期待有更多的美國各州在台灣設立辦事處，推動商業及旅遊。目前也已有數十萬來自台灣的民眾移民至美國。在這些移民中，不乏諾貝爾獎得主、高科技先驅及獲獎的演員和導演。

(工商 )

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