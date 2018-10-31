新竹》謝文進攻進眷村 許明財傳被「請」出場

新竹市武功里長陳海峰等4位國民黨籍眷村里長，公開力挺無黨籍市長候選人謝文進（中）當市長。（羅浚濱攝）

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新竹市無黨籍市長候選人謝文進（中），向4位眷村里長力挺下，向眷村長輩懇託支持。（羅浚濱攝）
新竹市公學新城活動中心舉辦重陽敬老暨紀念先總統蔣公誕辰活動，座無虛席。（羅浚濱攝）

新竹市東區武功里陳海鋒等4名眷村里長，昨天在公學新城活動中心舉辦重陽敬老暨紀念先總統蔣公誕辰活動，向爆滿的眷村民眾表達力挺無黨籍市長候選人謝文進，並傳出先到場的國民黨籍市長候選人許明財被「請」出場。

陳海鋒受訪時否認許明財被人「請」出場，指許因要趕市議員鍾淑英競選總部成立大會所以先離去，但他不諱言說，許明財4年市長， 根本沒幫忙眷村，反觀謝文進出錢出力，從元 極舞社團、更換公學甲村中庭遮雨棚到補助運動器材等，謝是真正有在為民眾做事。

這場活動由陳海鋒主辦，3百多位眷村民眾將會場塞爆，陳與建功里長邱漢奇、軍功里長潘柏璋及立功里長郭天寶4人，發言陳述謝文進有情有義，力挺謝當市長，邱漢奇更直指民進黨籍市長林智堅相關施政失當。

陳海鋒等4位國民黨籍里長，公開請與會的眷村長輩支持謝文進，票投謝文進。對未支持國民黨籍市長候選人許明財，會不會遭黨紀處分？陳海鋒說，私下或半公開支持謝文進的黨籍市議員和里長候選人很多，「我們在做應該做的事，做對的事！」

謝文進感謝4位眷村里長站出來支持他，也肯 定4位里長為民服務，是有目共賭，大家要繼續支持，也懇請與會的眷村長輩，在11月24日選票投給有經驗、有能力、有魄力的謝文進當市長。

謝文進和里長們展開大國旗，人手一支小國旗，齊唱「國家」，全場熱血沸騰。

(中時 )

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