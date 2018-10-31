耳語四起恐造成新人選票流失 陳偉杰用具體政見化解危機感動選民

圖片來源：陳偉杰 提供

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中時電子報
綜合報導

越接近投票日，選情激烈區域已傳出各式搶票耳語，考驗候選人能耐。新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）參選新人陳偉杰便飽受耳語攻擊，恐影響票源。不過陳偉杰選擇以更勤走拜票的方式反制耳語效應，也端出具體政見打動選民，試圖在同黨老將與新人對手的圍剿中衝出氣勢。

此次新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）因國民黨蔡葉偉議員宣佈不再參選，由陳偉杰接棒傳承，初次參選要打開知名度本就不易，加上地方風聲耳語不斷，讓陳偉杰競選過程壓力倍增。陳偉杰表示，過去幾個月已陸續有抨擊他高學歷低誠意、還有說他非在地空降、拿了國民黨錢來選假的等各種耳語，讓他一度懷疑是否有某團體組織鎖定他進行攻擊，否則這些不實耳語怎會如此頻繁一波接一波？日前對手陣營宣稱出他民調第一，怕票太多，因此要求「男生投男生、女生投女生」的配票策略更令陳偉杰哭笑不得。陳偉杰說，這就是他最擔心的問題，他根本不是民調第一，也不可能有票太多的問題，地方組織多支持老將，他能開拓的空間有限，若這種不實的配票策略發酵，更嚴重衝擊他的票源，能否過安全門檻都是變數。而陳偉杰競選團隊也再三向外呼籲沒有配票策略，希望票源回流。

圖片來源：陳偉杰 提供

陳偉杰認為此次接替蔡葉偉議員的空缺，但不可能保證接收蔡議員的全部選票，所以他壓力頗大也格外努力，每日從早到晚請託拜票，就是要用實際行動說服選民。而目前陳偉杰青年後援會打出「青年挺青年」策略，要選區內的青年朋友支持同為青年世代的陳偉杰，網路聲量增加，得到不錯迴響。接下來他將更積極鞏固區內家長及教育團體、婦女和移居的新住民、青年及網民、廣大基層勞工及服務業朋友的票源，用具體政見感動選民，消滅耳語影響。

(中時電子報)

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