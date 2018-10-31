桃市府與全聯合作捐食 安家銀行鮮食將增加

2018年10月31日 14:43 中時 葉臻

市長鄭文燦與全聯林敏雄董事長共同簽署公益合作備忘錄。（葉臻翻攝）

桃園市政府安家實物銀行今年10月1日起與全聯福利中心合作，媒合桃園市內36家全聯門市，提供效期內的食材做為21個老人供餐點及1919服務中心用餐材料，今天由市長鄭文燦與全聯林敏雄董事長共同簽署公益合作備忘錄。

基督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，全聯福利中心自2017年即與救助協會的1919食物銀行合作，提供1919陪讀班用餐食材，而今年10月1日起，透過桃園市政府再增9家陪讀班，讓更多的弱勢家庭孩子得到充份的營養。

鄭文燦則表示，由於生鮮優食運送十分困難，過去安家實物銀行多是沙拉油、白米或泡麵等乾糧等乾料，然而全聯有全備的冷藏運輸方式，將生鮮食材透過全程低溫配送的方式運送，將大幅提升安家實物銀行的效益。

市府也曾在2015年至2017年間，獲得財團法人全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值360萬元愛心福利卡及市值約68萬元「全聯實物銀行」物資，未來市府將研議把全聯愛心福利卡結合市民卡，提供中低收入家庭充足的基本生活所需。

全聯福利中心董事長林敏雄董事長則說，全聯在 2017年3月開始與中介單位合作即時食材捐贈，2018年4月在桃園市政府社會局的邀請下合作試辦優食計畫，將每日即期、未販售但仍可食用的生鮮商品，於約定時間交由合作公益單位領取，目前全聯各縣市約有111間門市有與中介單位進行惜食的合作，10月底預計合作門市會達到180家，2018年底將全面推廣惜食業務，既不造成食材浪費，也能真正幫助到弱勢族群。

(中時 )