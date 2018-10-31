金庸小說中最會把妹的中年大叔 網讚：絕對是妹頭

2018年10月31日 14:46 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導

武俠小說一代宗師金庸病逝，回顧金庸小說中最受女性讀者歡迎的角色，其中不乏許多中年大叔，不過由於他們武功高強、又有才華，迷人程度甚至超越主角，被網友喻為最會把妹的中年大叔，而且帥到掉渣！

網路溫度計DailyView根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，列出網友認為最有口碑的帥大叔：

一、【武林中的達文西】——黃藥師

小說裡的黃藥師，外號東邪，是盛名在外卻也年步中年的武林高手，金庸形容黃藥師：「形相清癯，身材高瘦，風姿雋爽，蕭疏軒舉，湛然若神」，算是氣質型帥哥；講到內在，黃藥師還擁有女人最愛的才華，除了武功高強之外，還懂音樂，最要命的是，黃藥師對他老婆馮衡很癡情。

二、【武林中的皇室貴公子】——段正淳

外號鎮南王的段正淳擁有皇室血脈，一出場就是又潮又招搖的紫袍，騎著一匹大白馬迎面奔來，就如同英國威廉王子一樣吸睛。說到段正淳的長相，濃眉大眼、神態威猛，有王者之相，如同現今的國字臉帥哥張東健、渡邊謙等人。

雖然段正淳給大家的印象是「濫情」，不過與一般劈腿的渣男不同，段正淳對每個情人都很痴心，甚至看得比自己的命還重。段正淳另一個厲害之處就是暖男，雖貴為皇室子弟，對女人卻十分細膩，就像是個萬能的酒壺，不讓你凍著。網友對於段正淳的評價包括「搞過最多正妹」、「絕對是妹頭」、「看到的都吃掉」。

三、【武林中霸道總裁】——楊逍

外號逍遙二仙的楊逍，單就長相來看，可能是金庸所說的中年大叔裡最高的，即便中年的楊逍，金庸還是形容：「相貌俊雅」、「一個風度翩翩的美男子」，穿著品味也是不亞於年輕人，總是穿著偶像氣質十足的「白色粗布長袍」。

說起才華，楊逍有一般武林高手少有的書生氣質，文才不凡，到了現代也算是文青。論武功，年少得志的楊逍也是一身傲骨，少年時打贏峨眉派高手，搶到倚天劍扔在地上說：「在我眼中如廢銅爛鐵一般!」，帥氣十足。網友認為「楊逍光名字就潮度一百分」、「最帥應該是楊逍」、「帥到有口碑」。

(中時電子報)