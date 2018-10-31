處理蔣公銅像 促轉會：拆除不是唯一選項

對於去威權象徵，包含蔣介石、蔣中正銅像等處理，促轉會代理主委楊翠今向媒體表示，要採取多元處置。（陳建瑜攝）

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對於去威權象徵，包含蔣介石、蔣中正銅像等處理，促轉會代理主委楊翠今表示，「沒有只有拆除選項」，主要採取多元處置，包含認養、拆除、藝術方式替換等多元做法，並與地方居民及文史工作者對話，凝聚多元做法。

外界對於促轉會如何處理蔣介石銅像有高度關注，甚至社會有部分人士主張應該全面拆除，經促轉會透過部會機關及地方縣市政府清查後，初步有1千多塑像。

楊翠今向媒體表示，處理威權象徵部分，促轉會會與各個機關協商，不會只有一個作法，他們會先聽取機關意見，促轉會也有想法，彼此溝通討論可行方式。

至於縣市政府部分，楊翠指出，預計11大選後至各地方舉辦一些系列論壇，將邀請在地居民談威權象徵跟家園空間及日常生活的關係，另與在地一些專門研究歷史人士談論與他們歷史記憶的關聯。

楊翠強調，藉由一個個能夠合作的縣市舉辦座談對話，收集關於去除威權象徵方法，凝聚多重、多元作法，包含可能拆除、藝術方式轉換、在地歷史記憶轉換等非常多元做法，之後找專家諮詢討論，最終送至委員會做相關討論，再去看如何規劃作法。

媒體詢問，若眷村欲認養塑像是否也是一個方式？楊翠說，「是」，認養、藝術替換、拆除都是方式，甚至以地方票選在地重要的歷史、文學、文化人物替換也是一種方式，這些都是初步想像，說不定在地居民想出更多有創意的，他們都會收納羅列出來，送給專家諮詢討論一些方案。

楊翠強調，「沒有只有拆除這個選項」，但是包含拆除。若只有一種選項的話，他們不需要大費周章請地方政府、部會機關的調查，促轉會需要有更多對話、討論的選項，以多元處置的方式處理。

(中時 )

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