高雄》韓國瑜旋風從哪來？邱智淵：全民都想擺脫「老又窮」！

2018年10月31日 14:48 中時電子報 張達智

今年5月，當韓國瑜被國民黨提名參選高雄市長時，根本沒人把他當回事。但是他以一句「高雄又老又窮」破題，到如今全台颳起「韓流」旋風，網路聲浪、名氣甚至超越台北市長柯文哲，究竟這股旋風是從哪裡來的？

前國代、獨立評論人邱智淵指出，台北東區或夜市一家家店面都在招租，飯店、餐廳與娛樂場所逐漸消失，企業不再願意投資台灣，街頭巷尾間困頓無依的遊民越來越多，老人殺老人、親人殺老人的案件時有所聞。這是台灣的現狀，正在告訴我們不只是高雄，整個台灣都在「又老又窮」。

邱智淵在《ETtoday新聞雲》發表評論認為，面對人民「老、窮、殘、苦」的困境，執政黨只是一味的反駁說是在野黨惡意抹黑或是假新聞，卻不願意趕快拿出確實有效的解決辦法。

邱智淵說，民進黨在高雄執政20年，自以為銅牆鐵壁，殊不知高雄人早就不滿現狀，只是缺乏一個導火線。又老又窮的現狀早為多數市民所認同，韓國瑜提出的「打造高雄全台首富」的願景，即使在不認同他的選民中也逐步在泛起各種討論激盪的回響。

接著，韓國瑜又提出了「貨賣出去，人進得來，高雄發大財」這樣簡單的口號，就像莘莘之火在高雄基層瞬間蔓延開來，要求改變已經成為高雄人的基本願望。

邱智淵更批評，民進黨執政以來只以政治治國，又排外的國家政策就是造成台灣今天國家沒有方向，全島人民茫茫然不知所從的原因。現在許多高雄人懂了，只要韓國瑜繼續宣傳下去，會有更多的民心思變，外溢效應其實不是韓本人，而是人民想要改變「又老又窮」的困境，這才是會推倒民進黨的颶風。

(中時電子報)