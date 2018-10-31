台北》柯辦財務監督委員要求自行吸收罰款 柯P傻眼

2018年10月31日 14:54 中時 張潼

台北市長柯文哲競選辦公室今下午由柯文哲親自和競選總幹事小野、財務監督委員會府外委員舉辦記者會，公布從7月3日競辦成立以來至9月30日的競選經費。不過，才第一場記者會就發生「意外狀況」，財務委員會代表、台灣社會影響力研究院理事長吳嘉沅當場表示，先前柯陣營在北投七星公園被罰的罰款，「不同意由競選經費支出」，換言之，柯必須自行吸收；此話一出，柯文哲當場傻眼大喊「蛤，晴天霹靂，這不是選舉相關嗎？」

今記者會上，媒體好奇為什麼11月8日請假日還沒到，柯文哲就預先請假2小時，親自出席競選帳目公布記者會？柯坦言，他先前看到2014年競選總幹事姚立明出來講競選經費爭議，「真是OOXX，4年前都是你開（記者會）的，現在跳出來講」，所以他一開始想說不要再跟別人募款，去借信用貸款來選舉，結果回家太太陳佩琪罵了他一頓、3天不跟他講話，最後才說用房子抵押，利率比較低、比較便宜。

因此，總計這次競選經費，除房屋抵押的2000萬，另外就只有小額募資來的4165萬8386元，沒有再對外募款。

不過，這次競選經費大宗來自民眾捐款，今記者會上，吳嘉沅也直接表示，之前北投被罰錢的部分，「那個錢委員會不同意列入用競選經費來出」，誰來出委員不過問，市長可以用自己的薪水、房屋抵押貸款，都可以，但就是不能用社會大眾的資金。柯競辦幕僚邱昱凱也接著說明，已經確定被罰款的費用由市長個人貸款來出，這屬私人借貸，不是向大眾的募款。

當聽到吳嘉沅、邱昱凱這席話，一旁的柯文哲先是睜大眼睛說「蛤」，接著直喊「晴天霹靂」，還問「這不是選舉相關嗎？」據了解，當天柯陣營除被沒入借用場地的保證金3萬元，還因為違規將行動競選總部車輛開入公園停放，被依《北市公園管理自治條例》累計開罰1萬8000元。

(中時 )