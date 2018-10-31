龍華生作品《螢幕判官》 勇奪東南亞行動遊戲大賽獎項

2018年10月31日 15:02 中時 葉臻

龍華科大學生創業團隊「光穹遊戲」，新作《螢幕判官》勇奪第三屆東南亞行動遊戲大賽「最佳視覺美術與設計獎」。（校方提供）

「光穹遊戲」團隊於 Digital Taipei台北國際數位內容交流會，向經濟部工業局官員介紹《螢幕判官》。（校方提供）

龍華科技大學學生創業團隊「光穹遊戲18Light」新作《螢幕判官》推出後廣受好評，國內外連連獲獎，最近更以遊戲精緻細膩的復古台灣味彩繪風格，勇奪第三屆東南亞行動遊戲大賽 (International Mobile Gaming Awards Southeast Asia, IMGA SEA)「最佳視覺美術與設計獎」，為台灣及龍華爭光。

第三屆東南亞行動遊戲大賽頒獎典禮，上週於菲律賓馬尼拉舉行，本次 IMGA SEA 吸引數十款來自各國的遊戲團隊報名角逐。其中，台灣團隊精湛表現引人矚目，除了「光穹遊戲18Light」新作《螢幕判官》從各國好手中脫穎而出，獲頒「最佳視覺美術與設計獎」外，還有《奇諾多與無盡之塔》、《深淵爭霸》、《OPUS：靈魂之橋》、《撒旦的教義》和《Hamsterdam》等多款台灣遊戲得獎。

《螢幕判官》為一款結合多樣玩法與深度劇情的小品遊戲，主軸環繞在一位凶殺案嫌疑人的故事，玩家將從中探尋真相、體驗社會輿論是如何影響主角的一生走向。此次獲得第三屆東南亞行動遊戲大賽「最佳視覺美術與設計獎」，評審青眼有加的美術設計，也正是《螢幕判官》廣受討論的特色之一。

配合劇情所處時空，《螢幕判官》美術風格採用古早台灣的彩色手繪海報為靈感，並根據時代背景融入具台灣風味的元素，從街道場景招牌、角色服飾搭配到遊戲彩蛋物件均能令玩家會心一笑，感受到復古風情的巧思，不僅營造出獨特氛圍，遊戲更顯精緻生動，處處可見開發團隊的用心。

光穹遊戲行銷長暨共同創辦人陳崑元表示，團隊成員於大學時期就組成工作室，經由龍華科大創新育成中心提供資源協助與創業輔導，專注於遊戲自主研發，歷年來推出作品屢次獲得多項大賽首獎，表現優異。團隊今年新作《螢幕判官》成功掀起一股風潮，4月上市首週即勇奪台灣、澳門App Store付費下載排行冠軍、超過百位實況主在線直播、App Store遊戲曝光逾二億人次、最高11,000人同時在線觀看直播等亮眼成績及多方好評。

《螢幕判官》遊戲推出後廣受喜愛，遊戲並於8月登上任天堂 Switch，更與鏡文學合作出版了改編小說、美術設定集兩本書籍，滿足許多玩家對劇情結局、美術設計過程的好奇心。

《螢幕判官》美術設定集逾百頁的內容豐富，圖文並茂地呈現遊戲從概念構思到實際製作的諸多巧思，比方說為何每個角色都有大而明顯的腮紅、主角家客廳物件狀態的暗示等，搭配許多初次公開的草稿圖、生動的文字敘述，不僅完整揭露從場景、角色到物件背後的隱喻，書末特別收錄的團隊專訪，替玩家掀開遊戲產業美術設計的神秘面紗，相當值得收藏。

目前《螢幕判官》美術設定集及改編小說已在各大書局通路販售，同名小說線上展開連載。為了喜愛《螢幕判官》風格的玩家，光穹遊戲也推出討喜可愛的 LINE 貼圖；玩家可於 Steam、App Store、Nintendo Switch 等多種平台下載《螢幕判官》遊玩。

(中時 )