投票日超勤工作？警政署長：提前休息

2018年10月31日 15:12 中時 呂妍庭

內政部警政署長陳家欽表示不排除讓員警提前休息，投票日當天能有較好精神服勤。（呂妍庭翻攝）

內政部警政署長陳家欽表示不排除讓員警提前休息，投票日當天能有較好精神服勤。（呂妍庭翻攝）

內政部警政署長署長陳家欽31日中午特地到嘉義縣警察局，慰勉同仁查賄的辛勞，也說要賄選的人都選在這時候出手，會要求同仁嚴密查賄，另年底公職人員選舉，大選綁公投，造成員警執勤時間拉長變繁重，陳家欽表示會跟各縣市警察局研討人員調度，規畫投票前先讓負責警衛工作的同仁提早先休息，隔天才能有較好精神服勤。

陳家欽今先後到嘉義市警察局和嘉義縣警察局，慰勉同仁維護治安工作的辛勞，並頒發慰問金嘉勉執行查賄工作有具體成果的員警，陳家欽指針對查賄制暴，縣市警局表現得很好，今特地來感謝同仁的付出和努力，另根據以往經驗，現是選舉查賄高峰期，想賄選都選這時候出手，今一方面慰勉同仁，一方面提醒要嚴密搜勤，努力再接再勵查賄，再不能有鬆懈，讓候選人想賄選，杜絕任何機會，把查賄做得更好，讓選舉更安全、乾淨

另針對投票日當天員警執勤時間拉長，恐有爆肝疑慮，陳家欽坦言大選併公投4案，警衛和維安工作確實很吃緊，會要求各縣市警察局妥善規畫，評估投票前，負責警衛工作的同仁提早先休息，隔天能有較好精神服勤，今會與警局就警力調度進行研討，讓同仁得到充分休息。

另嘉義市長涂醒哲遭人潑漆，加上日前嘉市已傳出多起潑漆案，陳家欽表示，正值選舉期間，嘉義市警局確實有發生幾件潑漆案，但市警局都有一一查到嫌犯，且跟選舉沒關係，涂總部被潑漆案，他有特別跟市警局研究過，有信心可查獲嫌犯，公布真相，

(中時 )