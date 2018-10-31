新竹》謝文進解決交通三大政見 指新竹輕軌不可行

2018年10月31日 15:04 中時 羅浚濱

新竹市無黨籍市長候選人謝文進召開「明日新竹在這裡」交通政策記者會，提出「新竹大三通」的交通政見，將以籌組「新竹科學園區員工交通運輸合作社」的做法，替代不可行的新竹輕軌計畫。

謝文進指出，現在新竹市推出的200億輕軌計畫，有超過六成以上市民不認同，因此這不僅是錢坑計畫，且會債留子孫，長遠來說會面臨破產倒閉。

謝文進說，他提出的「新竹交通路網大三通」政見，是具體、務實、可行的政策，可以立即解決新竹市長期以來的園區交通問題。

謝文進強調當選市長後，會與園區的廠商溝通協調，共同合組「新竹科學園區員工交通運輸合作社」，推廣共同公車的概念及作法，讓員工能更共乘園區的交通車，市府跟園區也會規畫布設公車專用道，來解決園區上下班的塞車問題。

謝文進相信透過交通大三通政策，再搭配園區的共乘交通車計畫，一定可以有效解決長期困擾大新竹百萬縣市民眾的交通困擾。

謝文進競選總部任委員同時也是交通專家的李宏生指出，新竹輕軌在2016年審查時就因評估運量不足無法支撐營運而未過關，目前新竹市公共運輸使用量不到9%，市公車使用量僅3.2%。

李宏生並以韓國案例，造價同樣約為180億，人口數42萬的韓國城市，在營運不久後因運量嚴重不足而導致宣告破產，認為新竹市要以此借鏡，不能步入相同的悲慘命運。

李宏生指出，新竹輕軌的建設成本是200億，每年營運成本是7億，重增置成本是每年2億，每年就是要支出9億，以市府樂觀的5.4萬人次年運量來計算，票箱收入大約4.9億，附屬事業收入每年約2500萬。因此，新竹輕軌營運成本每年估算是9億，每年虧損就有3.85億。新竹輕軌等於一開始建設就邁向破產的命運。

李宏生說，新竹輕軌無法解決大新竹地區的交通需求，更無法解決園區的交通擁塞問題，運量不足會變成債留子孫的錢坑計畫。

李宏生進一步說明說謝文進的新竹大三通建設，是由市政府來輔導園區廠商共同籌組「新竹科學園區員工交通運輸合作社」，推廣園區共乘交通車，逐步推動每日1千輛車次，達到上下班各搭載3萬人的運量，提收園區就業員工的大眾運輸使用率超過20%以上。未來將配合公車捷運幹線，規劃全市便捷公車路網，建立新竹市完整的大柱運輸交通系統。

(中時 )