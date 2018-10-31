楊翠代理促轉會主委 國民黨團：立場偏頗有急迫危險

2018年10月31日 15:45 中時 王己由

行政院促轉會正副主委雙雙出缺，行政院長賴清德10月中旬核定由促轉會專任委員楊翠代理主委，但因法律對促轉會正副主委均出缺並沒有代理規定，國民黨立法院黨團認為違法，聲請假處分，請求停止該項人事命令的執行，台北高等行政法院今(31)日開庭，黨團委任律師林經洋說，行政院的作法已侵害立法院的人事同意權，且楊翠立場偏頗，對國民黨有急迫危險。

國民黨團書記長曾銘宗日前指出，促轉條例第8條第1項規定：「促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。」同條第6項則規定：「委員因故出缺者，依第一項程序補齊。」條例中並未規定若主委及副主委都出缺，或因故無法行使職權時，應由何人代理或推舉的相關程序，與其他現行獨立機關，如中選會等，都在相關組織法中明文規定，明顯有極大差異。

國民黨團認為行政院，以「依其他獨立機關作業方式」核定楊翠代理主委，顯然違背依法行政的準則，有行政濫權的重大瑕疵，也違反「法律保留」原則，應屬無效，依行政訴訟法第298條第2項規定，向行政法院聲請「定暫時狀態」假處分，請求停止該項人事命令的執行，希望藉由法律程序阻卻行政院擴權、濫權的行為。

北高行今(31)日上午開庭，行政院代理人表示，行政院長賴清德核定楊翠代理主委屬內部人事管理措施，司法權不宜介入，且若無人代理主委，委員會的日常事務無法繼續進行，如召開委員會須主席在場等。

林經洋則強調，因促轉條例賦予立法院黨團人事同意權，行政院的作法已侵害權利，國民黨團被迫犧牲法律上保障的固有權利，實質上危害憲政體制；且楊翠立場偏頗，對國民黨來說確實有急迫危險性。惟行政院代理人當庭反駁，指促轉會是合議制的獨立機關，難以認定楊翠擔任代理主委就會造成危害。

承審法官洪遠亮當庭詢問行政院代表，有哪一條載明開委員會須有主席，且除主委之外沒人能擔任？開股東會可以由股東互選主席；委員會有2位特任、3位專任、4位兼任，9位委員扣掉兩位還有7位，這不是問題。但行政院代理人沒有回應，法官要求3日內用書狀陳報。法官庭末諭知雙方，3日內補陳書狀後就會作成裁定。

(中時 )