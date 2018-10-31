飛機引擎家庭醫師！「國軍發明王」奪國際發明展金牌

2018年10月31日 15:12 中時 楊佳穎

AI智能性能趨勢導向之航空發動機監控診斷系統奪國際發明展金牌。（楊佳穎攝）

有「國軍發明王」之稱的空軍航空技術學校一般學科部主任徐子圭上校，參加2018年波蘭華沙國際發明展，摘下2面金牌及1坐貢獻獎。其中，「AI智能性能趨勢導向之航空發動機監控診斷系統」有如飛機引擎的隨身家庭醫師，能隨時提醒發動機狀況，並具備「故障趨勢預判」功能，大大提升飛安及維修品保。

徐子圭教授團隊於2012至2018年期間參與發明競賽，共計榮獲16金9銀8銅佳績，表現相當亮眼，還擁有41項國內外專利；而今年在波蘭華沙舉辦的第12屆IWIS國際發明展，也以「AI人工智慧性能趨勢導向之航空發動機監控診斷系統」與「微風自然啟動風電風機」2件作品參賽，均獲得金牌獎外，更榮獲一座特別貢獻獎。

談起「發明王」的家庭背景，徐子圭受訪回憶，同為軍人的父親曾赴美參與爭取空軍一系列戰機，接觸過很多專案，本身也屬科學研究人員，因此讓自己心生嚮往；而過去原本要去台大唸書，受家境影響才到了航院，但仍未放棄研究，一路這樣走過來。

他也笑說，做研究的過程中感受到樂趣，也剛好也趕上了經國號戰機，參與到相關研發、研改，進而做出興趣，因此也希望持續幫國家多做一點事情。

對於AI發動機監控診斷系統，徐子圭說，這項研發約經歷10年左右，從民國96年開始在空軍小型軍品研發案中提出、逐步研發，到現在的得獎成果，並從基礎應用在F-5戰機，到現在的經國號戰機，甚至未來的藍雀教練機、空軍下一代戰機等，相關技術都息息相關。

他形容，飛機最重要的「心臟」就是發動機，也是飛機的動力來源，而這套系統就像飛機引擎的隨身家庭醫師；過去發動機若出現故障問題，都是靠傳統人工檢測，如今這套系統除具備現有如美國F-35五代戰機航空發動機之監控診斷智能技術，亦具備「故障趨勢預判」功能，對於飛安及維修品保頗有助益。

徐子圭進一步比喻，像是家中新車開久了性能會下降，這套程式能運用人工智慧追蹤性能趨勢；且車子到保養廠檢查時要接上行車電腦確認故障情形，而這套系統除了能監控，還能顯示健康狀況，包含發動機上有哪些組件可能有提早退化趨勢、發生不正常狀況等，系統都能自我學習、調整及預判，告訴維修人員發動機的狀況，「像是一名發動機維修新手，帶了一位20年老師傅」。

徐子圭也統計，這套系統每年約能節省新台幣1億5000萬元的F-5戰機維修成本（含預防飛機失事成本），並可減少約1萬1884維修人力工時。

(中時 )