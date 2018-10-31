IU的男人來了 張基龍明年1月台北亮相

2018年10月31日 15:05 時報周刊 張毓琪

模特兒出身，韓國男星張基龍靠著一步一腳印前進，今年在韓劇《過來抱抱我》表現亮眼，在韓國事業努力爬升之餘，也決定要經營海外事業，宣布將於2019年1月6日在台北三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉辦售票見面會，與台灣粉絲來場新年心動面對面。

張基龍，1992年出生、身高187公分， 2012年簽給南韓兩大模特兒經紀公司之一的KPlus，以模特兒的身分正式出道，在2013年KPlus被YG娛樂收購後，成為南柱赫、李聖經的師弟，也成功轉型為演員，又高又帥且帶點壞，模特兒時期就曾兩度參與IU音樂錄影帶拍攝，初期曾被粉絲稱為「IU的男人」。

一連接演多部戲劇，張基龍挑戰多種角色，在「Go Back夫婦」獲得關注，飾演外冷內熱的純情男二，深情的形象擄獲無數電視機前少女的心，而「我的大叔」戲路一轉成為反派壞壞小混混，再到今年的「過來抱抱我」悲情男主角，精湛演技讓許多觀眾著迷，也是當今韓國演藝圈大勢男星。

原本深受10幾歲的少女們喜愛，不過自從演了《告白夫妻》，飾演在張娜拉身邊深情的守候的學長一角之後，發現影迷年齡層變廣，他笑著表示最近去吃飯，30到40歲的大叔都會跟他打招呼，去較遠的地區拍攝，連70、80歲的奶奶們也都開心歡迎他，讓他想要繼續當演員，讓更多人看到他當演員的多樣面。

張基龍目前也在參與了馬東石與金亞中的新電影《壞傢伙們》的演出，該電影改編自同名戲劇，也是張基龍當演員近四年第一次耀上大螢幕。他表示因為很喜歡黑色動作電影，又有這麼好的機會找上他，他也想藉此好好挑戰動作片的演出，而且所飾演的角色是原劇所沒有的角色，讓他很期待觀眾對他的演出怎樣的評價。

而他也準備在2019年迎接全新挑戰，選在1月6日舉辦個人首場海外見面會，預計11月18日在KKTIX全面開賣，相關詳情可洽Funpack Entertainment官方臉書。

(時報周刊)