75K超狂薪水徵研究助理 台大教授李致毅說出原因了

2018年10月31日 15:06 中時電子報 戴安瑋

台大電子所教授李致毅在ptt上徵才，月薪75K，還有年終2個月保證，引起網友讚賞。翻攝ptt

最近一則台大電子所教授李致毅在ptt上徵才，月薪75K，還有年終2個月保證，引起網友讚賞。對此，該名教授李致毅表示，會開出此優渥待遇的原因，是因為自己研究領域是晶片設計，需具備數位電路晶片開發經驗等，所以才會用高薪吸引人才。

台大電子所李致毅教授的實驗室在PPT上徵研究助理，需要有熟悉Verilog程式語言，以及數位電路晶片開發經驗的人，起薪一個月高達75K，另有績效獎金及年終2個月的最低保證，立刻引起網友讚賞。

網友紛留言說，「推，研究助理薪資根本沒限制，之前有人開三萬多最低薪資」、「哇！好厲害的薪水」、「這薪水，猛」、「75K都比助理教授起薪高了」、「史上最高研究助理」還有網友說，「他實驗室的要求可不是簡單的標準喔」。

綜合媒體報導，李致毅教授的實驗室，是研發超高速通訊電路與系統、高速類比與混合電路之技術與應用，研究項目包括通訊電路、超寬頻與60-GHz無線通訊系統、資料轉換器與高速I/O電路等。網友說，「這個工作需要自備躺椅睡實驗室嗎」、「看來真的是進去做研究的」、「工時應該是AM6~AM6」。

李致毅對《蘋果日報》表示，會開出此優渥待遇的原因，是因為自己研究領域是晶片設計，需具備數位電路晶片開發經驗等，所以才會用高薪吸引人才，並說，希望「重賞之下有勇夫」，現已有人投履歷，預計會找幾個厲害的，但不會超過十個。

他說，公開徵求研究助理，沒想到會引起關注，希望外界把焦點放在徵才上，而不是他個人。

(中時電子報)