台中》與盧秀燕陷激戰 洪耀福評林佳龍：埋頭插秧的人

2018年10月31日 15:10 中時 曾薏蘋

年底縣市長選舉，決戰中台灣，民進黨台中市長林佳龍與國民黨候選人盧秀燕陷入激戰，民進黨秘書長洪耀福今表示，「認真做事的人，埋頭插秧的人，常忘了把頭抬起來看」；林佳龍最好的競選方式，把政績讓台中人有感，多宣傳政績，不必要搞花招。

洪耀福說，林佳龍有紮實政績的人，最大優勢有堅實的政績當作基礎，如何把政績變成台中人的驕傲以及光榮。

台中花博本週六登場，考驗林佳龍政績；洪耀福說，花博勢必要做壓力測試，他相信花博應該會很成功。

對於民進黨執政的台中市，為何會陷入激戰？洪耀福認為，全台各縣市，傳統國民黨地方，都靠地方派系在掌控，這幾年經過民進黨努力，派系已被摧毀，國民黨在地方勢力是式微的，因為國民黨地方派系零碎化後，就很少集結，因為成本相對高，目前少數還有組織性派系是雲林、台中、嘉義會團結聚攏對抗，台中縣區在轉型中。

他說，林佳龍是很有紮實政績做基礎，如何把他的政績變成台中人驕傲，就要多宣傳，林執政才沒幾年就有這樣政績，第一任要看到具體政績，很不容易，一定是百米衝刺在逼，才有這樣效果，要讓台中人有感，「認真做事的人，埋頭插秧的人，常忘了把頭抬起來看」。

選戰進入倒數，對於黨中央的角色，洪耀福說，地方選舉重點還是縣市長候選人，每個地方狀況不一樣，地方選舉，每個地方狀況不同，有人缺鈣補鈣、缺鉀補鉀，不能一帖藥補給每個人。有人可能要冷一點、有人可能要熱一點，有些人可能要造勢，有些人可以補組織，會因地制宜做，「但大型造勢激起支持者熱情是一定要的。」

(中時 )