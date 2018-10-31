鐵道學會：台鐵應該公司化 蔡英文欠台鐵一個情

2018年10月31日 15:17 中時 王思慧

普悠瑪事故撞出台鐵的問題，逼得交通部提出雙駕駛、張政源擔任局長等做法，但此舉讓專家不認同。中華民國運輸學會今表示，「蔡英文欠台鐵一個情」，應該要儘速推動公司化，票價合理調漲，並把前瞻的經費用在台鐵改革上。同時建議體檢小組必須是「免責式」，讓員工能不擔心受罰，否則無法發掘真正的問題。

中華民國運輸學會理事長林良泰指出，台鐵現在已生病，急需人才與經費，因此政府應該要推動公司化，並相對合理服務票價，否則資源從哪裡來？而且前瞻計畫裡，相關的軌道建設重新分配，應該先給予急迫改革的台鐵，才有經費讓台鐵重生。

運輸學會會員、淡江大學運輸管理系教授張勝雄指出，蔡英文總統之前的競選廣告影片，有提到台鐵軌道建設，在兩年後發生令人遺憾的事故，「蔡英文欠台鐵一個情」，應該要把台鐵改到好為止，並且阻絕政治因素介入。

張勝雄說，台鐵是平民運輸，應該要邁向下個百年，但虧損1千多億，跟每年幾百億營收，不成比例；體檢不僅限於台鐵本身，人員的進用、國車國造到何種程度。

另外各地方要求立體化，會付出3000億以上的立體化代價，但這是最急迫的建設嗎？且班表還會受到立委牽制，因此台鐵不是只有自己改革，必須跨部會，達到行政院層級，不預設立場。

但對於台鐵公司化，台鐵員工反彈聲浪大，張勝雄說，的確最困難的就是公司內部共識，公司化內容要做到何種程度，現在都沒有定義，每人想的公司化內容都不一樣，就容易造成誤解，因此各單位要溝通討論。

運輸學會理事鍾慧諭也指出，要讓員工相信公司化可獲利，先看日常營運，員工可得到獎金獎勵，機關跟民間公司的獎金差距等，先讓員工有信心。台灣已經有這麼多公司化例子，像是中華郵政、中華電信等，政府應要放寬心跟員工溝通。

林良泰則說，公司化不一定要設時間表，但政府的決心、意志力非常重要，請不要迴避問題，否則台鐵改革缺這臨門一腳會很遺憾。

(中時 )