新竹》綠地串聯城市 林智堅要再活化百公頃綠地

2018年10月31日 15:20 中時 徐養齡

林智堅說明「進擊的公園」政見，與民眾親切互動。（徐養齡攝）

林智堅（左六）與幸福特攻隊宣傳「進擊的公園」政見。（徐養齡攝）

新竹市這4年來多了不少亮麗公園及大片綠地，市長林智堅要將城市以綠地做串聯，今天進一步提出「進擊的公園」進化版的景觀改善政見，連任後要活化多達100公頃綠地，合計提供31座公園，實現綠美化城市的理想。

林智堅表示，過去許多公園設施嚴重損壞，就算附近有公園，民眾晚上也不敢去用，他上任後積極向中央爭取經費，翻轉公園體質，並改變公園罐頭式遊具的既定印象，4年來共完工9座，包含新竹公園麗池、中央公園、樹林頭公園、隆恩圳親水公園等。

林智堅上任後公園美化有成，設計感十足，但也因此被部分人士詬病是「公園市長」，但事實上新竹市親子族群多，對公園確實有不小需求度，讓生活在都市叢林的現代人能有機會就近踏青、遛小孩。

林智堅說，剛做好的公園，只要有溜滑梯有盪鞦韆的，他都會先帶兒子去試玩，讓「真實的使用者」能直覺性表達感受，兒子印象最深刻的就是被譽為兒童天堂的中央公園，果然開放沒多久，就天天吸引爆滿人潮。

林智堅笑說，之後兒子幾次要再去玩，遇到大批小朋友排隊玩遊具，他們父子倆相遇時，兒子還好奇問「為什麼你做的中央公園都要排隊？」可見公園備受親子肯定。

目前新竹市還有南大公園、關新公園、長和公園、大庄公園等13座公園施工中，林智堅還規畫要整理鹽水公園、長興公園、十八尖山公園、客雅大公園、港南重劃公園等，總量達31座公園，計100公頃綠地將被活化。

(中時 )