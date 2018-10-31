金庸辭世 柯志恩憶：夜裡偷讀神鵰俠侶 近視也無悔

柯志恩在臉書PO出與金庸的合照。（翻攝柯志恩臉書）

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筆名金庸的武俠小說大師查良鏞病逝，享壽94歲。國民黨立委柯志恩今在臉書回憶，自己與很多金庸迷一樣，幾乎都是看金庸小說長大的，第一本小說從《神鵰俠侶》開始，當時還是禁書，小四時常在夜裡偷看，「居然看到眼睛近視也無怨無悔」；之後一部接著一部，讀完之後意猶未盡，隔一段時日還會再從書櫃翻出來，對一些重要情節重溫回味。

柯志恩今在臉書指出，武俠小說巨擘金庸辭世，令很多粉絲不捨，「有華人的地方，就有金庸的小說」，他創作的功力著實登峰造極，堪稱武俠世界中的至尊地位。她也說，猶記26年前在台視工作，當時為了製作一個特別節目，專程到香港親身採訪這位一代宗師。

她回憶，當時懷孕4個月，為了一睹金庸的風采，仍像追逐偶像的粉絲，懷著雀躍的心情前去專訪，而他的爽朗、謙和與風趣，令自己印象深刻，「大師級的風采果然與眾不同！」

柯志恩接著透露，自己與很多金庸迷一樣，幾乎都是看金庸小說長大的，「小四，我的第一本小說從《神鵰俠侶》開始，當時還是禁書，常常夜裡偷看，居然看到眼睛近視也無怨無悔」，之後一部接著一部，讀完之後意猶未盡，隔一段時日還會再從書櫃翻出來，對一些重要情節重溫回味。

柯志恩說，有金庸小說陪伴，讓求學的單調似乎多了更多想像與滿足，不論是行俠仗義的英雄或是兒女情長的故事，總是擄獲許許多多讀者的心，凡是看過金庸小說者無人不讚嘆他的文學底蘊與才氣，「金庸的一生精采、非凡！他以耆壽自人生謝幕，令人無限傷感與悵然！」

(中時 )

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