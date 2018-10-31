馬、姚為三中案互攻訐 姚：當年缺屠龍刀還治不了他

姚文智下午回擊馬英九，批馬明明想偷天換日，竟還有臉批評他。（郭建伸攝）

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中時

台北地院今首度跟對三中交易案開庭，被控涉案的前總統馬英九爆料，民進黨台北市長候選人、時任新聞局長姚文智發函恫嚇當時欲購買華夏公司股權的買家。對此，姚文智下午受訪時回擊「歹年冬，搞肖人」，反控馬當時想偷天換日，把不當黨產賤價出售，沒想到還有臉批評他，並直言「只可惜當年他當新聞局長，只有倚天劍缺了屠龍刀」，還無法治得了馬英九，痛批全民都該唾棄這混蛋。

對於馬英九爆料，姚下午受訪時回應，最近遇到兩個姓馬的混蛋，一個是大陸國台辦發言人馬曉光，竟稱他未來禁絕五星旗是「夢話」。他說，敬吿這位姓馬的對他的批評，如果姚文智當市長，絕對禁絕五星旗，「說到做到，因為這是對等尊嚴問題，不容你在北京大放厥詞」。

姚也批，另一個混蛋是是馬英九，因為全民都要求不當黨產歸公，而當時新聞局是要提醒媒體與善意第三人，如果有誰要買不當黨產，須預先知道「有一天必須歸還給所有人民」。

姚說，馬英九想用「天龍八步」偷天換日，想用賤價出售不當黨產，繼續取得控制權，這些都已昭然若揭，今天竟然還有臉批評他。

媒體詢問，用重話批評馬英九，是否擔心馬英九來告？姚說，歡迎來告他，只可惜當年他當新聞局長，只有倚天劍缺了屠龍刀，還需匯集更多民意，讓馬英九的「天龍八步」立即破功。

媒體追問，是否會反告馬「意圖使人不當選」，畢竟馬說姚恫嚇。姚說，整個選舉都有來自各方的恫嚇，但不管是馬曉光、馬英九、五毛黨、中國大陸的恫嚇，都不會動搖他的意志；他不會反告馬，但台灣人民會認清事實並用選票裁定。

(中時 )

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