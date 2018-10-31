魏明谷、林佳龍攜手打造彰南路 大肚溪橋動土了

2018年10月31日 15:19 中時 吳敏菁

彰化縣政府為建構台中市烏日地區和彰化縣芬園鄉完善路網，與台中市政府共同合作辦理溪尾大橋延伸「彰南路大肚溪橋」，31日彰化長魏明谷、台中市長林佳龍攜手出席動土典禮，各級民意代表都參與。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為建構台中市烏日地區和彰化縣芬園鄉完善路網，與台中市政府共同合作辦理溪尾大橋延伸「彰南路大肚溪橋」，31日彰化長魏明谷、台中市長林佳龍攜手出席動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為建構台中市烏日地區和彰化縣芬園鄉完善路網，與台中市政府共同合作辦理溪尾大橋延伸「彰南路大肚溪橋」，31日彰化長魏明谷、台中市長林佳龍攜手出席動土典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府為便捷台中市烏日地區和彰化縣芬園鄉交通往來，建構完善路網，與台中市政府共同合作辦理溪尾大橋延伸「彰南路大肚溪橋」，31日彰化長魏明谷、台中市長林佳龍攜手出席動土典禮，林佳龍感謝魏明谷遠見與魄力，編列這個工程預算實屬不易，共同嘉惠縣市居民。

台中市長林佳龍表示，魏明谷重大交通政策，已逐步地落實，「三橋」政見第一座溪尾大橋已經打通，第二座橋捷運綠線，從高鐵新烏日站，也就是台鐵山、海線交會附近，跨越到彰化已經定案，是共構設計，已經規劃，將盡速加以動工；第三座橋從大肚到和美，由台中到彰化持續合作推動。魏縣長的交通政策，讓彰化與臺中共存共榮發展。

林佳龍指出，台中產業和彰化緊密連結，台中市智慧機械之都，有許多廠商投資設廠彰濱；離岸風力綠能產業，以「風光大縣」彰化為首，在交通、農業、觀光，甚至是空汙議題等緊密合作，持續攜手跨域治理。

魏明谷說，「路開到哪裡，經濟就發展到那裏」，台中溪尾大橋已經施工完成，這次透過縣市合作合作彰南路大肚溪橋工程，感謝台市政府負擔3億3068萬元的工程經費，彰化端縣府也爭取到1億9900萬元。

魏明谷強調，「先把公路做好，再來做捷運」，彰南路大肚溪橋全長約1公里，計畫路寬12至16公尺，完成後可串聯國道3號烏日交流道、省道台14線、台74線和台63線等交通網絡，串接台中、彰化共同生活圈，發揮區域路網功能，達到「打通任督 彰化起飛」的目標。

(中時 )