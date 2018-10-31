南投》洪國浩稱特定景點觀光客下降 小英：旅客性質改變

2018年10月31日 15:26 中時 曾薏蘋 、 廖志晃

選戰僅剩23天，民進黨行動中常會今天前進南投縣，為南投縣長候選人洪國浩拉抬聲勢。洪國浩報告中指出，全台灣觀光人次增加，但南投幾個特定觀光景點人數下降。身兼黨主席的蔡英文總統致詞表示，因為旅客性質改變，過去大家熟悉坐遊覽車遊台灣的人數是減少的，增加很快是自由行旅客。

蔡英文強調，旅客結構轉變，觀光產業設計要適應新的旅客型態，適合不同交通方式、能夠發掘在地特色的自由行旅客，是旅遊發展要特別重視的地方，洪國浩提出的國際觀光三大節，就是要包裝在地特色，變成國民旅遊和國際觀光客熱門景點。

今天中常會由洪國浩率先報告觀光政策，他指出，蔡英文來過很多次，謝謝大家對他的關心，他一定會改變南投、翻轉南投，打造國際觀光新南投，重點在於連結在地、深度旅遊、強化食品安全以及推廣農特產品。

蔡英文致詞表示，民進黨有信心翻轉南投，洪國浩擔任草屯鎮長，是減債冠軍，洪國浩推出的食物銀行和助學金等政策，獲得地方很大好評，期待洪國浩把草屯政績帶到南投縣。

蔡英文說，南投最大資產是好山好水，「洪國浩報告中指出，全台灣觀光人次增加，但南投幾個特定觀光景點人數下降」。為什麼整體國際觀光增加，南投卻減少，是因為旅客性質改變，過去大家熟悉坐遊覽車遊台灣的人數是減少的，增加很快是自由行旅客。

蔡英文強調，要讓觀光景點適應自由行旅客需求，交通便捷性很重要，南投要做觀光中心點，交通路線需要重新整理，中央樂意和洪國浩一起重新整理南投觀光路線和交通路線，農業發展需要強心劑，找到農特產和觀光一起包裝，振興消費市場。

蔡英文說，洪國浩將是未來南投觀光的執行長，中央會全力支持，把南投觀光做起來、振興南投觀光，洪國浩是一個腳踏實地的人，這次南投大團結支持洪國浩，希望讓洪國浩更上一層樓，讓草屯經驗在南投實現。

(中時 )