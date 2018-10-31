國定古蹟進士第獲補助 修繕工程啟動

2018年10月31日 15:20 中時 徐養齡

新竹市國定古蹟進士第正式啟動修復工程，副市長沈慧虹（右六）出席見證這歷史性的一刻。（徐養齡攝）

閒置33年的新竹市國定古蹟「進士第」，歷經複雜的容積移轉及搬遷補償問題，終在文化部5388萬挹注下，於今日正式啟動修復工程，成為竹市第一個私有「國定古蹟」獲政府補助修繕工程的案例，具歷史指標性。

國定古蹟進士第位於車來人往的北門街上，但因年久失修，殘舊外觀令人感到驚訝，難以想像早在1985年，此地就被列為國定古蹟，文化局指所有權人鑑於容積移轉及搬遷補償費未解，拒絕文化局入內修復，工程卡關數十年。

2011年間，進士第毀損日益嚴重，市府緊急以鋼棚維護完整性，並多次與鄭氏宗族關係人開會討論，終於讓修繕工程露出曙光，文化部6月審議通過，核定5388萬元，預計2020年底完工。

文化局表示，盡是地雖為國定古蹟，依文資法規定權責機關為文化部，但文化局為了保存文化資產及市容景觀，持續在第一線與進士第宗親協調，同時與文化部尋求解套方式，盼讓這棟180歲的老宅重現風華。

開台進士鄭用錫宅第「進士第」建於清道光18年（西元1838年），鄭用錫1823年赴京會試，列三甲第109名進士，成為台籍考生殿試金榜題名的第一人，得名「開台進士」美稱，建物樣式在平面有「四點金」的特徵，構造以磚、石、木為建築材料。

(中時 )