國定古蹟進士第獲補助 修繕工程啟動

新竹市國定古蹟進士第正式啟動修復工程。（徐養齡攝）

友善列印
中時
新竹市國定古蹟進士第正式啟動修復工程，副市長沈慧虹（右六）出席見證這歷史性的一刻。（徐養齡攝）

閒置33年的新竹市國定古蹟「進士第」，歷經複雜的容積移轉及搬遷補償問題，終在文化部5388萬挹注下，於今日正式啟動修復工程，成為竹市第一個私有「國定古蹟」獲政府補助修繕工程的案例，具歷史指標性。

國定古蹟進士第位於車來人往的北門街上，但因年久失修，殘舊外觀令人感到驚訝，難以想像早在1985年，此地就被列為國定古蹟，文化局指所有權人鑑於容積移轉及搬遷補償費未解，拒絕文化局入內修復，工程卡關數十年。

2011年間，進士第毀損日益嚴重，市府緊急以鋼棚維護完整性，並多次與鄭氏宗族關係人開會討論，終於讓修繕工程露出曙光，文化部6月審議通過，核定5388萬元，預計2020年底完工。

文化局表示，盡是地雖為國定古蹟，依文資法規定權責機關為文化部，但文化局為了保存文化資產及市容景觀，持續在第一線與進士第宗親協調，同時與文化部尋求解套方式，盼讓這棟180歲的老宅重現風華。

開台進士鄭用錫宅第「進士第」建於清道光18年（西元1838年），鄭用錫1823年赴京會試，列三甲第109名進士，成為台籍考生殿試金榜題名的第一人，得名「開台進士」美稱，建物樣式在平面有「四點金」的特徵，構造以磚、石、木為建築材料。

(中時 )

魏明谷、林佳龍攜手打造彰南路 … 南庄新夏泰客音樂會周末登場 推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。