女騎士驗屍大逆轉！非自摔砂石車司機改列嫌疑人

黃姓女死者家屬將解剖報告結果PO臉書，黃女身體多處遭輾壓創傷，肋骨骨折、肺、脾臟挫裂傷出血。（張妍溱翻攝）

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今年剛從嶺東科大視傳系夜間部畢業的24歲黃姓女子，8月8日父親節當天中午騎機車外出，騎車行經大鵬路、經貿路口時，連人帶車倒臥路旁，送醫不治。（張妍溱翻攝）

台中市北屯水湳經貿園區，今年8月8日中午發生一起死亡車禍，從事保險業務的黃姓女子，被人發現連人帶車倒臥道路上，最後黃因腦震盪及出血性休克，傷重宣告不治。初判為自摔意外，經驗屍報告證實，死者多處輾壓創傷，改將疑似肇事的何姓砂石車司機列嫌疑人移送。

警方指出，今年剛從嶺東科大視傳系夜間部畢業的24歲黃姓女子，8月8日父親節當天中午騎機車外出，騎車行經大鵬路、經貿路口時，連人帶車倒臥路旁，送醫不治，當時附近工地有人指稱，女騎士並未與車輛發生碰撞，疑似自摔車禍事故。

黃姓女死者其擔任花蓮市民代表的父親黃瑞文痛失愛女，悲痛之餘在臉書PO文，盼行經該路段的熱心網友提供行車紀錄器，以釐清案情。警方循線調閱沿路監視，發現黃女騎車時，1輛由34歲何男駕駛砂石車經過，通知何男到案說明。

何男到案時辯稱，沒有與黃女機車發生擦撞，警方查無貨車有機車碰撞痕跡，遂將何男列為關係人，檢方進行解剖驗屍調查。事發至今2個多月，解剖報告結果，黃女身體多處遭輾壓創傷，肋骨骨折、肺、脾臟挫裂傷出血，將何男改列嫌疑人，全案將由檢方傳喚相關人進一步調查釐清。

(中時 )

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