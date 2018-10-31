台中》蔡總統與中市里長午餐會 力挺林佳龍連任

2018年10月31日 15:27 中時 盧金足

蔡總統（左二起）、台中市長林佳龍31日與兩百多名里長午餐會，一起比出林佳龍選舉號次「2號」的手勢。（圖／讀者提供）

蔡英文總統31日到台中與市長林佳龍邀請里長進行午餐會。蔡總統表示，「台灣要脫胎換骨，林佳龍連任是中部發展的關鍵！」林佳龍以治理國家的眼光來治理台中，現在台中社福制度、交通建設、智慧城市等各項發展迅速，盼市民繼續支持，再一個四年，台中會很不一樣，也是帶著台灣往前走的力量，全場里長熱烈高喊林佳龍「凍蒜！」

這場與台中市里長午餐交流會，是蔡總統不公開行程，今天中午在林佳龍競選總部舉行，兩百多名里長與蔡總統、林佳龍、林佳龍競選總幹事方昇茂一起吃便當。

蔡總統表示，林佳龍上任三年多所推動的市政成果，肯定台中市的托育、托老、交通等措施，台中「托育一條龍」制度是全國典範，中央政府也投入百億元，讓準公共化政策補助在全國一起實施，希望所有年輕人敢生養得起。

「經過長期觀察，林佳龍有治理國家的格局和願景！」蔡總統強調，林佳龍以治理國家的眼光來治理台中，讓這座城市發展在對的軌道上，且每一件政策，複製到其他縣市也都是可行的。

蔡總統說，國際平等機構看台灣經濟，認為在基礎建設需要加強，所以中央花很多心力，前瞻基礎建設計畫也以軌道為重，包括人才培養、系統安全都是很重要的事。

她強調，現在台中有大台中山手線，加上捷運系統延伸彰化、南投，大台中未來發展可期，可以感受到林佳龍看的是大台中與整個國家的未來發展。此外，中央5+2產業創新計畫，包括智慧機械、亞洲‧矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟，其中成長最快的就是台中精密機械產業，因為「智慧製造」助攻，產值已經破兆，也帶動地方就業機會。

對台中市發展，蔡總統說，現在有些施政對未來發展相當重要，再給林佳龍四年，台中會很不一樣，也是帶著台灣往前走的重要力量。

林佳龍表示，台中獲中央補助建設經費共3432億元，包括大台中山手線、捷運綠線、藍線延伸，三環交通連結及水利建設等，蔡總統是實在做事的人，她「做很多畚箕，說不到一湯匙」，台中市已躍升第二大城，現在說青年北漂、南漂，青年人都漂到台中，也感謝中央補助相挺讓托育、托老等社會福利升級。

台中花博開幕在即，林佳龍也邀請里長與里民們多多支持，讓更多人看見台中的美，台中市「路平燈亮水溝通，托育托老一條龍，青年勞工有房住，宜居城市是台中！」希望各區鄉親了解台中的好，也要繼續支持，選做事的人、做事的政府。

(中時 )