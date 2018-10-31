南庄新夏泰客音樂會周末登場 推廣美食音樂

2018年10月31日 15:29 中時 何冠嫻

客家油飯為客家人的傳統美食，深受民眾喜愛。（何冠嫻翻攝）

南庄鄉公所昨日在新夏泰客音樂會記者會中，端出「海南意粄」邀請民眾一起品嘗。（何冠嫻翻攝）

南庄有著許多豐富的自然景觀及人文資產，為苗栗縣政府發展觀光的重要鄉鎮。南庄鄉公所今日為了推廣將在11月3、4日登場的「2018新夏泰客音樂會」，安排海南意粄、山豬肉小米粽、越南肉包與客家油飯等美食試吃，邀請民眾一起品嘗各族群的道地風味，為周末活動揭開序幕。

南庄鄉有許多族群，除了客家人、新住民外，還有泰雅族與賽夏族，因此鄉公所便以新夏泰客音樂會，結合美食饗宴比賽，劃分「客家美食」、「新住民異國料理」及「原住民風味餐」3主題，邀請民眾煮出自己家鄉的美味，讓遊客品嘗各族群的特色美食並透過現場投票，在各組選出4個人氣獎、4個優勝獎，將分別頒發8000元與3000元獎勵美味佳餚的廚師們。

周末登場的2018新夏泰客音樂會，將邀請Amaza樂團、帶動跳老師廖翊迪、心慧＆莉樺以及沐雅室內樂集Cross打擊樂團，並還安排陶藝DIY，2張發票就能兌換手作材料，而1張發票就能兌換環保餐具，邀請民眾一起發揮愛心、環保愛地球，並在南庄聽音樂、享美食，歡度美好時光。

(中時 )