違反保密協議 女主播秦綾謙前夫判賠580萬

主播秦綾謙。(翻攝自臉書)

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女主播秦綾謙與前夫吳炳輝離婚後，與前夫家互控的官司不斷，秦女日前向新北地院提出民事訴訟，認為吳男違反「履行協議」中的保密義務，提訴要求返還190萬及懲罰性違約金190萬，新北地院認為此事確實媒體有報導，將吳男判賠380萬元，侵害隱私部分，再判吳男跟吳男父母須賠償200萬元，共計580萬。

判決指出，2016年9月，吳炳輝率徵信社人員闖入安德烈房間拍照，發現秦綾謙在房內，秦女事後付190萬元和解離婚，但事後媒體紛紛揭露報導此事，秦女認為前夫吳男已違反保密約定，向新北地院提出「履行協議」等民事訴訟，要求吳男退回協議中的190萬元，另再要求賠償違約金190萬元，並向吳男、吳男父母依違反隱私要求賠償200萬元。

新北地院認為，協議中已經雙方約定不得洩漏，但媒體卻報導出需保密的內容，且吳男也跟廖女提及此事，吳男父母則告知密友等人，確定違反保密義務，判賠須退回190萬元，並另賠190萬元違約金。

此外，法官認為吳男提供秦女與安德烈通訊的電子郵件、臉書、LINE等對話內容、相關錄音和照片給媒體，可見報復企圖，再判賠吳男、吳男父母賠償精神慰撫金200萬元，共計580萬，並應依協議書約定，銷燬相關證據、不得洩漏相關內容。

(中時 )

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