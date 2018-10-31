遭保一總隊訓練用高台壓斷腿 女警聲請國賠敗訴

2018年10月31日 15:43 中時 李文正

警察特考及格的鄭姓女警，2016年12月8日在保一總隊受訓期間，150公斤重的基座被突如其來的強風吹倒，壓斷女警左腿。鄭認為保一總隊未加強固定基座，有管理上的疏失，因而聲請國家賠償，士林地院審結，以高台屬於「教具」，並非公有公共設施，駁回鄭女聲請。

鄭姓女警2015年考取警察特考，在保一總隊三峽營區受訓1年2月，案發當天，進行「組合警力訓練-地形地物演練」，鄭站在營區司令台前的輔助教具前，模擬攻堅射擊訓練，突然一陣強風，將身旁基座吹倒，剛好壓傷女警，導致左大腿、腳踝骨折以及韌帶損傷，鄭依國家賠償法向保一總隊求償醫藥費、看護費、勞動力減損以及精神慰撫金等，總計55萬多元。

保一總隊則說，倒塌的基座是給營區內學員受訓的教具，並非開放給一般民眾使用，基座一邊有輪子可以下壓固定，另一邊輪子無法轉動，重達150公斤，是比照警政署維安特勤隊的規格製作，使用40年來都不曾倒塌，總使有瞬間陣風，也無從預測防止基座倒塌，並無管理上疏失。

法官認為，國家賠償法必須是「公有公共設施」，就像是馬路，給予公眾或公務使用，但依據保一總隊內部人員說法，基座是給特定學員輪流訓練以及測驗使用，不具公開性的要件，亦非國家賠償法中的公眾對象，駁回鄭女的聲請，全案仍可上訴。

(中時 )